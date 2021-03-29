اليوم السابع
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محافظ مطروح يتابع أعمال إقامة المدفن الصحى للمخلفات والقمامة بالكيلو 20

الإثنين، 29 مارس 2021 02:45 م
محافظ مطروح يتابع أعمال إقامة المدفن الصحى للمخلفات والقمامة بالكيلو 20 اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
مطروح حسن مشالى

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تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الإثنين، يرافقه رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح والمهندس طاهر السنينى مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة والإدارات المعنية، أعمال إقامة المدفن الصحى للمخلفات والقمامة بالكيلو 20 طريق مرسى مطروح سيوة على مساحة 60 فدانا كأحد مراحل المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمطروح بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ووزارة الإنتاج الحربى.

استمع محافظ مطروح لشرح حول مكونات المدفن الصحى على مساحة 60 فدانا، والمخطط من 6 خلايا دفن رئيسية بطاقة استيعابية 200 ألف م٣ للخلية الواحدة التى تشغل مساحة 5 أفدنة وبارتفاع 8 م ، تتنهى الخلية الأولى الجارى تبطينها حاليا فى يونيه القادم، يجاورها بحيرة تبخير وترشيح السوائل بطاقة 1275 م٣ لكل خليتين.

وأشاد بالأعمال المنفذة والالتزام بالتوقيتات المحددة، وموجها الشكر لوزارة التنمية المحلية ووزارة الإنتاج الحربى على التعاون مع محافظة مطروح فى إنهاء مشكلات القمامة مع الحفاظ على البيئة بالمحافظة السياحية.

 

العمال
العمال

 

المدفن الصحى للمخلفات
المدفن الصحى للمخلفات

 

جانب من الاعمال
جانب من الاعمال

 

 


محافظ مطروح

المدفن الصحى للمخلفات

القمامة

التنميه المحليه

الانتاج الحربى

الكيلو 20

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