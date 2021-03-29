محافظ كفر الشيخ يتفقد الأعمال الجارية لإنشاء 3 تجمعات سكنية جديدة

كفر الشيخ محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، الأعمال الجارية بمواقع إنشاء التجمعات السكنية الجديدة المجاورة لجامعة كفر الشيخ، مشيداُ بالأعمال الجارية مقدما التحية لكل المهندسين والعمال والمشاركين فى الأعمال الجارية.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ ونائبه، الأعمال الجارية في إنشاء الإسكان الاجتماعى غرب مدينة كفر الشيخ، وتابع الأعمال الجارية بمحور سعد زغلول غرب مدينة كفر الشيخ، المؤدى لشارع صبرى القاضى، للوقوف على آخر الأعمال التي تمت.

يذكر أن التجمعات السكنية الجارى إنشائها ستضم 24 ألف وحدة سكنية، ستنهى معاناة الحاجزين على مدار 17 سنة، كما ستضم عددا من المشروعات الخدمية المتعددة التى ستخدم قاطنى تلك الوحدات.