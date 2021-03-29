اليوم السابع
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محافظ كفرالشيخ يناشد بسرعة التصالح فى مخالفات البناء قبل انتهاء الفترة المحددة

الإثنين، 29 مارس 2021 01:17 م
محافظ كفرالشيخ يناشد بسرعة التصالح فى مخالفات البناء قبل انتهاء الفترة المحددة اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان

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ناشد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، فى بيان له ، أهالى المحافظة بسرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية بالمدن ، أو التسجيل على البوابة الالكترونية " محليات ، أو التوجه إلى 13 مركزاً للمعلومات بالوحدات المحلية"، لتقديم طلبات التصالح ، واتخاذ الإجراءات اللازمة قبل انتهاء فرصة تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء بنهاية شهر مارس الجاري ، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء.

وأضاف المحافظ فى بيانه ، أنه وجه رؤساء الوحدات المحلية ورؤساء الأحياء ،والعاملين بالملف بتشجيع المواطنين والتيسير فى مخالفات البناء، وفقًا للأوضاع القانونية والإجراءات التى تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له قبل انتهاء مهلة فترة التصالح فى مخالفات البناء نهاية الشهر الجاري.


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