اليوم السابع
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محافظ سوهاج: تلقينا 141 ألفا و965 طلب تصالح بمخالفات البناء بقيمة 633 مليون جنيه

الإثنين، 29 مارس 2021 08:00 ص
محافظ سوهاج: تلقينا 141 ألفا و965 طلب تصالح بمخالفات البناء بقيمة 633 مليون جنيه اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج صورة أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أنه تم تلقى 141 ألفاً و965 طلب تصالح تقدم بها المواطنون بسوهاج منذ بدء التصالح وحتى الآن، وتحصيل مبلغ 633 مليونا و243 ألف جنيه، وبلغت جملة جدية التصالح 587479 ، لافتا إلى انتهاء المدة الزمنية المحددة لتلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء بنهاية الشهر الجاري ، مناشدا المواطنين ممن لم يتقدموا، بسرعة التقدم بطلبات التصالح خلال الأيام القليلة المتبقية.

وأوضح "الفقى" أن المراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة شهدت خلال الفترة الماضية توافد أعداد كبيرة من المواطنين لتقديم الطلبات الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم، وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 م ولائحته التنفيذية والقانون رقم 1 لسنة 2020 م ولائحته التنفيذية، وسداد جدية تصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة.

وأكد المحافظ استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالمدن والأحياء حتى السادسة مساء، بالإضافة إلى تلقي الطلبات بالوحدات القروية تيسيرا على المواطنين؛ وذلك حتى انتهاء المدة المحددة الخميس القادم.


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