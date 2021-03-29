محافظ المنوفية يكرم أسُر الشهداء والأمهات المثاليات .. صور

المنوفية - محمد فتحى

أناب اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، نائبه محمد موسى لحضور فعاليات الاحتفال باليوم العالمى للمرأة، وذكرى يوم الشهيد، والتى نظمتها الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب والرياضة تحت عنوان " صاحبة أثر " بمركز الدراسات الوطنية بشبين الكوم، وذلك تزامناً مع احتفالات الدولة المصرية باليوم العالمى للمرأة وذكرى يوم الشهيد.

بحضور الدكتور سمير كرم وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتورة منى المليجى مقرر المجلس القومى للمرأة فرع المنوفية وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ ، وممثلى المنطقة الأزهرية وقصر الثقافة.

بدأت فعاليات الاحتفال بالسلام الجمهورى أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم ، وخلال كلمته نقل نائب المحافظ برقية تهنئة وتقدير من اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية للمرأة المصرية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للمرأة ودورها الفعال فى التضحية والعطاء وتدعيم الأسرة والحفاظ على كيانها لتنشأة أجيال صالحة ومتفوقة مفيدة للمجتمع ، فالمرأة المصرية كانت ولازالت رمزاً للقوة والإرادة والإصرار، مؤكدا على أهمية دور المرأة المحورى فى بناء المجتمعات وتنمية الوطن فى شتى القطاعات، مشيرا إلى أن هذه الاحتفالية تعد بمثابة نوعا من التقدير الرمزى لجهود المرأة وعرفاناً بالجميل لما تقدمه للمجتمع.

كما وجه نائب المحافظ تحية تقدير وإعزاز لأسر الشهداء ، مؤكداً أن تكريم هؤلاء الأبطال يعكس اعتزاز الوطن بأبنائه ويجسد أسمى معانى الروح الوطنية، مؤكداً أن محافظ المنوفية لا يدخر جهداً فى رعاية ودعم أسر شهدائنا وذويهم من أبناء القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بدمائهم الغالية فداءً للوطن والدفاع عن أمنه.

وتضمن الاحتفال فقرات شعرية عن دور الأم ومكانتها، وحب الوطن ومنزلة الشهيد ، وفى نهاية الاحتفال تم تكريم عدد من أسر الشهداء وبعض العناصر النسائية التى لها أثر إيجابى وتنموى فى بناء المجتمع .



تكريم أم الشهيد