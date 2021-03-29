محافظ الفيوم: 103 منافذ ثابتة ومتحركة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

عقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم ، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء مجالس المدن، ومديرى المديريات، ومسئولى الجمعيات الأهلية، لمناقشة استعدادات المحافظة وكل قطاع من هذه القطاعات لاستقبال شهر رمضان الكريم.
أكد محافظ الفيوم أن شهر رمضان المبارك له طبيعة خاصة، الأمر الذى يستلزم تكثيف استعدادات المحافظة، والتأهب بكل قطاع من القطاعات المختلفة، وزيادة معدلات العمل، لتحقيق الأهداف المرجوة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى دور مديرية الأمن والأجهزة الشرطية فى تخفيف الكثافات المرورية على الطرق، وتطبيق القانون للحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين.
كما شدد المحافظ، على تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق بين مديريات الصحة والتموين، والطب البيطري، وإدارة البيئة، والجهات ذات الصلة، للمرور على المطاعم والمحال التجارية والأسواق وأماكن تقديم الأغذية والمشروبات، للحفاظ على الانضباط، والتأكد من التزام هذه المنشآت بالأسعار ومطابقة المعروض من السلع للاشتراطات الصحية، فضلاً عن تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.
وشدد "الأنصاري" على جميع مديرى المديريات ورؤساء مجالس المدن بتحقيق الانضباط بأماكن العمل وإلزام جميع الموظفين والمترددين على المواقع الخدمية والمؤسسات، بارتداء الكمامة والالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وكذلك تخصيص مكتب أو موظف بكل مديرية ومجلس مدينة ووحدة قروية للتيسير على المواطنين فى تسجيل الراغبين فى الحصول على التطعيم بلقاح كورونا ، لافتاً إلى الدور الحيوى لدُور العبادة من المساجد والكنائس فى توعية المواطنين بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية وتوعية المواطنين خاصة كبار السن والفئات المستهدفة من ذوى الأمراض المزمنة بسرعة التطعيم بلقاح كورونا.
قال الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أنه تم خلال الاجتماع استعراض خطة المديريات الخدمية، والجمعيات الأهلية، خلال شهر رمضان الفضيل، حيث قام قطاع الكهرباء بتشكيل غرفة عمليات مركزية و15 غرفة فرعية تعمل على مدار الساعة ، كما تم تخصيص سيارة لسرعة فحص واختبار الكابلات، وكذلك تم عمل صيانة طارئة لجميع المغذيات وتوفير المهمات اللازمة لها، ووجه المحافظ، مدير عام كهرباء الفيوم، بتخصيص فرق للتدخل الفورى فى حالات الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائى بنطاق المستشفيات والمنشآت الخدمية الحيوية، والتأكد من عدم تأثر الخدمة خلال فترة الذروة.
وأضاف، أن مديرية التضامن الاجتماعى تقوم بالتنسيق المستمر مع الجمعيات الأهلية فى توزيع المساعدات وكراتين المواد الغذائية لتحقيق عدالة التوزيع ومنع الازدواجية .
وأشار وكيل وزارة التموين إلى أنه تم تعديل مواعيد المخابز لتعمل من الساعة الثامنة صباحاً طوال شهر رمضان، كما تم تجهيز 41 منفذ ثابت، و62 منفذ متحرك، بمختلف مراكز المحافظة لبيع السلع الغذائية وياميش رمضان بأسعار مخفضة ، كما تم التنسيق مع كبار التجار لتنظيم معارض "أهلاً رمضان" بمختلف المراكز، وشدد المحافظ على ضرورة تنسيق مجالس المدن مع مديرية التموين، وتوفير الأماكن اللازمة لإقامة المعارض للتيسير على المواطنين.
كما أعلنت مديرية الصحة رفع درجة الاستعداد بأقسام الاستقبال والطوارئ بجميع المستشفيات طوال الشهر المبارك .
وأشار رئيس فرع هيئة سلامة الغذاء إلى توفير 13 مقراً لاستلام الأقماح بالصوامع بدءاً من يوم 15 أبريل ، كما قامت إدارة البيئة بديوان عام المحافظة بتشكيل 20 فريق عمل والتنسيق مع مختلف المديريات فى حملات مشتركة على المستشفيات والمطاعم والمحال التجارية والمنشآت السياحية.
وأعلن ممثل الغرفة التجارية بالفيوم عن تنظيم معارض للسلع الغذائية بأسعار تنافسية بعدد من مركز المحافظة ، ووجه المحافظ بزيادة عدد المعارض بمختلف المراكز، والتنسيق مع مجالس المدن لتوفير الأماكن اللازمة لإقامة معرضين على الأقل بكل مركز، ومعرض بالمجالس القروية الكبيرة، لبيع السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة والمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين.
وتم تجهيز خطة لتوزيع كراتين المواد الغذائية بشهر رمضان، وتوزيع من 1000 – 2000 وجبة مطهية يومياً على المستشفيات وكبار السن من غير القادرين .
وأكدت جمعيات المجتمع المدنى عن توزيع 80 ألف كرتونة مواد غذائية و10 طن لحوم مجمدة و5 طن لحوم طازجة، على أهالى المحافظة خلال شهر رمضان ، وتوزيع 800 ألف كرتونة بمختلف محافظات الجمهورية، منها 16 ألف كرتونة وصلت إلى محافظة الفيوم قبل أيام ، وستصل 12 ألف كرتونة أخرى خلال الأيام القليلة القادمة، ويستمر وصول الكراتين تباعاً خلال شهر رمضان.
فيما سيقوم فرع هيئة السلامة والصحة المهنية بمتابعة ميدانية لعدد 60 منشأة طوال الشهر، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وتوزيع الكتيبات الإرشادية الخاصة بهذا الشأن، وأكد المحافظ أن تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا لم يعد نوعاً من الرفاهية وإنما أصبح ضرورة، وعلى الجميع الالتزام بها، مشدداً على عدم التهاون فى إجراءات السلامة والصحة المهنية بأى جهة من الجهات حفاظاً على أرواح المواطنين.
كما أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة الفيوم الأزهرية عن توفير لجنة فرعية للفتوى بكل مركز من مراكز المحافظة، للتيسير على المواطنين والإجابة على تساؤلاتهم واستفساراتهم طوال الشهر الكريم، ووجه المحافظ، رؤساء المدن، بالتنسيق مع مسئولى لجان الفتوى بكل مركز، لتوعية وإعلام المواطنين بمقار هذه اللجان وأرقام هواتف المشايخ، من خلال الإعلانات المختلفة والإذاعة المحلية بكل مركز من المراكز.
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