محافظ الفيوم: 103 منافذ ثابتة ومتحركة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

الفيوم - رباب الجالى

عقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم ، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء مجالس المدن، ومديرى المديريات، ومسئولى الجمعيات الأهلية، لمناقشة استعدادات المحافظة وكل قطاع من هذه القطاعات لاستقبال شهر رمضان الكريم.

أكد محافظ الفيوم أن شهر رمضان المبارك له طبيعة خاصة، الأمر الذى يستلزم تكثيف استعدادات المحافظة، والتأهب بكل قطاع من القطاعات المختلفة، وزيادة معدلات العمل، لتحقيق الأهداف المرجوة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى دور مديرية الأمن والأجهزة الشرطية فى تخفيف الكثافات المرورية على الطرق، وتطبيق القانون للحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين.

كما شدد المحافظ، على تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق بين مديريات الصحة والتموين، والطب البيطري، وإدارة البيئة، والجهات ذات الصلة، للمرور على المطاعم والمحال التجارية والأسواق وأماكن تقديم الأغذية والمشروبات، للحفاظ على الانضباط، والتأكد من التزام هذه المنشآت بالأسعار ومطابقة المعروض من السلع للاشتراطات الصحية، فضلاً عن تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وشدد "الأنصاري" على جميع مديرى المديريات ورؤساء مجالس المدن بتحقيق الانضباط بأماكن العمل وإلزام جميع الموظفين والمترددين على المواقع الخدمية والمؤسسات، بارتداء الكمامة والالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وكذلك تخصيص مكتب أو موظف بكل مديرية ومجلس مدينة ووحدة قروية للتيسير على المواطنين فى تسجيل الراغبين فى الحصول على التطعيم بلقاح كورونا ، لافتاً إلى الدور الحيوى لدُور العبادة من المساجد والكنائس فى توعية المواطنين بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية وتوعية المواطنين خاصة كبار السن والفئات المستهدفة من ذوى الأمراض المزمنة بسرعة التطعيم بلقاح كورونا.

قال الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أنه تم خلال الاجتماع استعراض خطة المديريات الخدمية، والجمعيات الأهلية، خلال شهر رمضان الفضيل، حيث قام قطاع الكهرباء بتشكيل غرفة عمليات مركزية و15 غرفة فرعية تعمل على مدار الساعة ، كما تم تخصيص سيارة لسرعة فحص واختبار الكابلات، وكذلك تم عمل صيانة طارئة لجميع المغذيات وتوفير المهمات اللازمة لها، ووجه المحافظ، مدير عام كهرباء الفيوم، بتخصيص فرق للتدخل الفورى فى حالات الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائى بنطاق المستشفيات والمنشآت الخدمية الحيوية، والتأكد من عدم تأثر الخدمة خلال فترة الذروة.

وأضاف، أن مديرية التضامن الاجتماعى تقوم بالتنسيق المستمر مع الجمعيات الأهلية فى توزيع المساعدات وكراتين المواد الغذائية لتحقيق عدالة التوزيع ومنع الازدواجية .

وأشار وكيل وزارة التموين إلى أنه تم تعديل مواعيد المخابز لتعمل من الساعة الثامنة صباحاً طوال شهر رمضان، كما تم تجهيز 41 منفذ ثابت، و62 منفذ متحرك، بمختلف مراكز المحافظة لبيع السلع الغذائية وياميش رمضان بأسعار مخفضة ، كما تم التنسيق مع كبار التجار لتنظيم معارض "أهلاً رمضان" بمختلف المراكز، وشدد المحافظ على ضرورة تنسيق مجالس المدن مع مديرية التموين، وتوفير الأماكن اللازمة لإقامة المعارض للتيسير على المواطنين.

كما أعلنت مديرية الصحة رفع درجة الاستعداد بأقسام الاستقبال والطوارئ بجميع المستشفيات طوال الشهر المبارك .

وأشار رئيس فرع هيئة سلامة الغذاء إلى توفير 13 مقراً لاستلام الأقماح بالصوامع بدءاً من يوم 15 أبريل ، كما قامت إدارة البيئة بديوان عام المحافظة بتشكيل 20 فريق عمل والتنسيق مع مختلف المديريات فى حملات مشتركة على المستشفيات والمطاعم والمحال التجارية والمنشآت السياحية.

وأعلن ممثل الغرفة التجارية بالفيوم عن تنظيم معارض للسلع الغذائية بأسعار تنافسية بعدد من مركز المحافظة ، ووجه المحافظ بزيادة عدد المعارض بمختلف المراكز، والتنسيق مع مجالس المدن لتوفير الأماكن اللازمة لإقامة معرضين على الأقل بكل مركز، ومعرض بالمجالس القروية الكبيرة، لبيع السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة والمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين.

وتم تجهيز خطة لتوزيع كراتين المواد الغذائية بشهر رمضان، وتوزيع من 1000 – 2000 وجبة مطهية يومياً على المستشفيات وكبار السن من غير القادرين .

وأكدت جمعيات المجتمع المدنى عن توزيع 80 ألف كرتونة مواد غذائية و10 طن لحوم مجمدة و5 طن لحوم طازجة، على أهالى المحافظة خلال شهر رمضان ، وتوزيع 800 ألف كرتونة بمختلف محافظات الجمهورية، منها 16 ألف كرتونة وصلت إلى محافظة الفيوم قبل أيام ، وستصل 12 ألف كرتونة أخرى خلال الأيام القليلة القادمة، ويستمر وصول الكراتين تباعاً خلال شهر رمضان.

فيما سيقوم فرع هيئة السلامة والصحة المهنية بمتابعة ميدانية لعدد 60 منشأة طوال الشهر، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وتوزيع الكتيبات الإرشادية الخاصة بهذا الشأن، وأكد المحافظ أن تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا لم يعد نوعاً من الرفاهية وإنما أصبح ضرورة، وعلى الجميع الالتزام بها، مشدداً على عدم التهاون فى إجراءات السلامة والصحة المهنية بأى جهة من الجهات حفاظاً على أرواح المواطنين.

كما أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة الفيوم الأزهرية عن توفير لجنة فرعية للفتوى بكل مركز من مراكز المحافظة، للتيسير على المواطنين والإجابة على تساؤلاتهم واستفساراتهم طوال الشهر الكريم، ووجه المحافظ، رؤساء المدن، بالتنسيق مع مسئولى لجان الفتوى بكل مركز، لتوعية وإعلام المواطنين بمقار هذه اللجان وأرقام هواتف المشايخ، من خلال الإعلانات المختلفة والإذاعة المحلية بكل مركز من المراكز.