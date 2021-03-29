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محافظ الشرقية يكشف آخر تطورات تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" فى قرى بحر البقر.. صور

الإثنين، 29 مارس 2021 03:45 م
محافظ الشرقية يكشف آخر تطورات تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" فى قرى بحر البقر.. صور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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زار الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مركز ومدينة الحسينية لمتابعة أعمال التطوير الجارية بقرية شهداء 2 بحر البقر، وذلك تنفيذاً لمبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنفيذ البرنامج القومى لتنمية وتطوير الريف المصرى برفع كفاءة البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء وطرق وكبارى وغاز طبيعى وإقامة منشآت تعليمية وشبابية وتوفير سكن كريم للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

أوضح بيان، أنه بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال إنشاء مجمع خدمات شهداء 2 بحر البقر والمُقام على مساحة 420 م ، ويضم وحدة محلية قروية ومكتب تموين وسجل مدنى ومركز تكنولوجى ومكتب بريد للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء الوحدة المحلية وخاصة كبار السن وتوفيراً للوقت والجهد.

أشاد محافظ الشرقية بالجهد المبذول من الشعبة الهندسية بالقوات المسلحة ورئاسة مركز ومدينة الحسينية وكافة الجهات المعنية للتعاون المثمر والبناء وتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ تلك المشروعات الهامة والحيوية والتى ستغير خريطة الريف المصري.

انتقل المحافظ لتفقد أعمال إحلال وتجديد وتدعيم خط مياه بقطر 250 مم إسبستوس بولى إثيلين الواصل من محطة مياه شعفورة إلى قرى بحر البقر ( 2-3-4-5-6-15 ) لتغذية الأماكن المحرومة ، مشيراً إلى أنه تم الإنتهاء من تنفيذ 950 متر بقرية بحر البقر 4 والبدء فى تنفيذ أعمال إحلال وتجديد وتدعيم خط المياه بطول 3200 م بقرية بحر البقر 3  بمعرفة الشعبة الهندسية بالقوات المسلحة بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى وجار الانتهاء من إستكمال باقى الأعمال لتوفير كوب مياه نظيف لأهالى القرى التابعة للوحدة المحلية لشهداء 2 بحر البقر.

أكد محافظ الشرقية أن القيادة السياسية تولى اهتماماً كبيراً بتنفيذ مبادرة حياة كريمة للإرتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى والصحى للأسر الأكثر احتياجاً بالقرى لإحداث تنمية شاملة بالريف المصرى وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التى تنفذها الدولة المصرية، لافتاً إلى أنه تم تحديد 41 قرية بمركز الحسينية ضمن تنفيذ المبادرة الرئاسية لأعمال التطوير ورفع الكفاءة وتغيير الحياة بشكل عام.

رافق المحافظ فى الجولة الدكتور أحمد عبد المعطى نائب المحافظ واللواء السعيد عبدالمعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية والمهندس سامى معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية.


حياة كريمة

مركز الحسينية

بحر البقر

اخبار الشرقية

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