محافظ البحيرة يوجه بدعم المشروعات الصغيرة وأصحاب الحرف

البحيرة- ناصر جودة

أشاد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بدور مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية بالتنسيق مع المحافظة والأجهزة التنفيذية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وشدد فى بيان على تقديم المساعدات المادية والعينية للأسر الأولى بالرعاية وتقديم كافة أنواع الدعم والرعاية لهم لتمكينهم من تحقيق أهدافهم وطموحاتهم، وذلك تفعيلاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للعمل على تحقيق الأفضل للمجتمع المصرى فى كافة المجالات .

وأكد مدير إحدى الجمعيات بالبحيرة، أن الجمعية قدمت لـ 27 من أرباب المشاريع الصغيرة وأصحاب الحرف مبلغ 189ألف جنيه بواقع 7000 جنية لكل حالة خلال شهر مارس ؛ لتنمية مشروعاتهم وتهيئة المناخ اللازم لتشجيعها، وتحفيزهم على الدخول إلى سوق العمل .

ووجه محافظ البحيرة مديرية التضامن الاجتماعى والوحدات المحلية بالإشراف على كافة الأعمال وتوسيع قاعدة المساعدات لتشمل القرى والنجوع الأكثر احتياجاً بكافة مدن ومراكز المحافظة، مشيراً إلى أهمية تلك المشروعات فى رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر والمساهمة فى بدء مشروعات صغيرة واستثمار محدود يعينهم على أعباء الحياه.