محافظ الأقصر يكشف تفاصيل إقامة مشروعين للتعليم بأرمنت.. اعرف التفاصيل

الأقصر – أحمد مرعى

أكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أنه يتم السير بخطوات ثابتة فى عدد من المشروعات التنموية، وذلك في إطار ما توليه الدولة والقيادة السياسية بالتوجيه نحو خلق مناخ استثماري بمناطق الظهير الصحراوى يتوافق مع اعتمادات المخططات الاستراتيجية لمحافظة الأقصر ومراكزها.

وأضاف محافظ الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه يجرى العمل على إقامة مشروعات تنموية واستثمارية لتحقيق الرؤية المستقبلية وتحديد أولويات المشروعات الداعمة لكافة المستجدات العمرانية وتحقيق أكبر قدر للاستفادة منها، والاستغلال الأمثل لأصول الدولة لإتاحة فرص عمل للمواطنين في كافة المجالات والتخصصات للقضاء على البطالة، موضحاً أنه تمت الموافقة المبدئية من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على إقامة مشروعين هامين كنواة للتعليم الخاص بمنطقة الظهير الصحراوى بمركز ومدينة أرمنت، وهما إنشاء جامعة باسم جامعة مصر العليا ، وإنشاء مجمع مدارس دولية خاصة لغات.

وأكد المستشار مصطفى ألهم، أنه بالنسبة لإقامة مجمع مدارس دولية خاصة لغات سيتم على مساحة 20 فدان بالظهير الصحراوى بمنطقة الرزيقات، وصديقة للبيئة حيث أن الكهرباء من الطاقة الشمسية، ومياه الشرب تستخرج من الآبار الجوفية، ومياه الري من المياه المعالجة من الصرف الصحى وتتكون من 4 مراحل دراسية ، وسيوفر المشروع حوالى 1500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، أما فى مقترح إقامة جامعة مصر العليا فسيتم على مساحة 50 فدان بالظهير الصحراوى بمنطقة الرزيقات، وهى مكونة من 7 كليات (صيدلية ، علاج طبيعى ، علوم إنسانية وإدارية ، هندسة ، طب بشرى ، وطب الأسنان ، وعلوم تطبيقية)، وسيوفر المشروع حوالى 2500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وجارى الآن دراسة تخصيص 380 فدان بالمركز الوطنى لتخطيط إستخدامات أراضى الدولة إنشاء هذا المجمع التعليمى المتكامل، كما سيتم أيضاً إقامة مناطق عمرانية جديدة اسكان إقتصادى واستثمارى، تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية بإنشاء عواصم جديدة بالمحافظات ومدن جديدة للقضاء على العشوائيات وانشاء تجمعات عمرانية جديدة تشتمل على اسكان اقتصاديواستثماري، وتم إرسال أكثر من موقع يصلح لذلك الى المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضي الدولة وجارى الآن الدراسة، واستيفاء المستندات المطلوبة من قبل المركز الوطنى.