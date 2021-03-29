اليوم السابع
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محافظ أسوان يضع أكاليل الزهور على النصب التذكارى فى يوم الشهيد .. فيديو لايف

الإثنين، 29 مارس 2021 11:49 ص
محافظ أسوان يضع أكاليل الزهور على النصب التذكارى فى يوم الشهيد .. فيديو لايف وضع أكاليل الزهور على النصب التذكارى بأسون
أسوان - عبد الله صلاح

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وضع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، صباح اليوم الإثنين، أكاليل الزهور على النصب التذكارى بحديقة بلازا درة النيل، ضمن فعاليات الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم، وذلك بحضور القيادات الأمنية والتنفيذية.

وأطلقت محافظة أسوان فى الهواء ، بالونات ملونة بالعلم المصرى ومثبت معها صور شهداء الوطن ، وذلك تكريما لهم على ما قدموه من تضحيات بدمائهم فى سبيل سلامة وأمن مصر.

يشار إلى أن الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم، يواكب ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق فى شهر مارس عام 1969.

 

 

تحية الشهيد
تحية الشهيد

 

فاعليات يوم الشهيد بأسوان
فاعليات يوم الشهيد بأسوان

 

قراءة الفاتحة على أرواح الشهداء
قراءة الفاتحة على أرواح الشهداء

 

محافظ أسوان يضع أكاليل الزهور
محافظ أسوان يضع أكاليل الزهور

 


اسوان

محافظ اسوان

اكليل الزهور

احتفال يوم الشهيد والمحارب القديم

حديقة بلازا درة النيل

النصب التذكارى بحديقة بلازا درة النيل

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