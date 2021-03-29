محافظ أسوان يضع أكاليل الزهور على النصب التذكارى فى يوم الشهيد .. فيديو لايف

أسوان - عبد الله صلاح

وضع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، صباح اليوم الإثنين، أكاليل الزهور على النصب التذكارى بحديقة بلازا درة النيل، ضمن فعاليات الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم، وذلك بحضور القيادات الأمنية والتنفيذية.

وأطلقت محافظة أسوان فى الهواء ، بالونات ملونة بالعلم المصرى ومثبت معها صور شهداء الوطن ، وذلك تكريما لهم على ما قدموه من تضحيات بدمائهم فى سبيل سلامة وأمن مصر.

يشار إلى أن الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم، يواكب ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق فى شهر مارس عام 1969.



تحية الشهيد



فاعليات يوم الشهيد بأسوان



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