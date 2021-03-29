اليوم السابع
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مؤسسة "حياة كريمة " تنفيذ مشروعات البنية التحتية فى مركز إسنا بمحافظة الاقصر

الإثنين، 29 مارس 2021 03:00 ص
مؤسسة "حياة كريمة " تنفيذ مشروعات البنية التحتية فى مركز إسنا بمحافظة الاقصر جانب من مشروعات حياة كريمة
كتبت أسماء أمين

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قالت مؤسسة حياة كريمة، إن تنفيذ الأعمال الخاصة بالمشروع القومى "حياة كريمة" يسير على قدم وساق فى مركز إسنا بمحافظة الأقصر. 
 
وأوضحت مؤسسة حياة كريمة، فى تقرير خاص حصل عليه "اليوم السابع"، أنه يتم تنفيذ مشروعات البنية التحتية بالقرى المستهدفة في المشروع القومي حياة كريمة.
 
حيث يتم الآن تنفيذ أعمال الصرف الصحي وخطوط مياه الشرب بقرية النجوع، وحفر وتركيب شبكات انحدار محطة الصرف الصحي بالنمسا.
 
والتي سيتم ربطها على محطة رفع النمسا، فضلاً عن حفر وتركيب شبكات انحدار محطة الصرف الصحي بقرية الكلابية التابعة لمجلس قروى الحلة، والتي سيتم ربطها على محطة رفع الكلابية، كل ذلك تحت بتنفيذ من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر وشركة المقاولين العرب.
 
 
وأكدت مؤسسة حياة كريمة، أنه يتم متابعة إنشاء جناح جديد بمدرسة النجوع قبلي الإعدادية من تنفيذ هيئة الأبنية التعليمية.
 
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مؤسسة حياة كريمة

المشروع القومي حياة كريمة تنمية الريف المصري

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