لماذا وصف والد ميجان ماركل الأمير هارى بالشرير؟.. فيديو

مفاجآت مدوية أطلقها "ماركل" والد ميجان زوجة الأمير هارى فبعد اللقاء الذى أجرته ابنته مع المذيعة الأمريكية الشهيرة أوبرا وينفري طلب بإجراء مقابلة ليدحض اتهامات ابنته وزوجها التى طالت العائلة المالكة فى بريطانيا.

والد ميجان توجه لقصر وينفرى ليسلمها رسالة، أكد أن اتهامات ابنته للعائلة المالكة بالعنصرية بسبب لون بشرة حفيدته مجرد اتهامات لا أساس لها وهو مجرد "ادعاء غبي". كشف أن ابنته وهارى وبخاه أثناء مرضه وإصابته بأزمة قلبية دون سبب.

ماركل وصف الأمير هارى بأنه "شرير" وتسبب بفجوة كبيرة بينه وبين ابنته وبأنه شخص غير مسئول تجرد من ملابسه عام 2012 ولعب البلياردو عاريا وقال: أنا لم أفعل مثله.

استنكر هجمات هارى على عائلته وقال: كل ما قاله الأمير عن عائلته مجرد افتراء حتى الآن لم ترد المذيعة الأمريكية على والد ميجان لكن بالطبع هناك الملايين ينتظرون هذا اللقاء لكشف الوجه الآخر وخبايا وأسرار الأمير هارى وزوجته.