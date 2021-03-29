لحظة جنوح سفينة قناة السويس.. محاكاة تفصيلية لأزمة الناقلة العملاقة إيفرجيفن.. لايف

الإسماعيلية – السيد فلاح

قدم "تليفزيون اليوم السابع" بثاً مباشراً لمحاكاة تفصيلية لأزمة سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر، حيث تم عرض الحادث منذ بدايته وحتى الآن عبر تسجيل وضع المركب فى البداية ثم التعامل معها خلال الأيام الماضية.

وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنه بعد التعامل مع السفينة يجرى العمل معها بقطرها من منطقة الجنوح لتتحرك بعد ذلك إلى مكان آمن، حيث تم عمل تجارب قبل التعامل وعمل توصيات لصاحب القرار فى هذا الشأن، موضحاً أن جميع المرشدين يتدربون بصورة دورية داخل المركز لخدمة السفن العالمية.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس، خلال محاكاة تفصيلية لأزمة الناقلة العملاقة إيفر جيفن، أنه بعد تعويم السفينة البنمية سيتم العمل على قطرها وتم عرض المشهد الكامل لمخطط عملية قطر السفينة البنمية لفتح قناة السويس من جديد.

وأعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الإثنين، بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر ، حيث تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة 80% وابتعاد مؤخر السفينة عن الشط بمسافة 102 متر بدلاً من 4 أمتار.

ومن المقرر أن يتم استئناف المناورات مرة أخرى مع ارتفاع منسوب المياه إلى أقصى ارتفاع له في الحادية عشرة والنصف صباحا، ليصل إلى 2 متر بما يسمح بتعديل مسار السفينة بشكل كامل، لتصبح بمنتصف المجرى الملاحي.

ووجه الفريق ربيع رسالة طمأنة للمجتمع الملاحي الدولي باستئناف حركة الملاحة مرة أخرى في القناة بمجرد الانتهاء من تعويم السفينة بشكل كامل قريبا، ومن ثم توجيهها للانتظار بمنطقة البحيرات لفحصها الفني.

وأشاد رئيس الهيئة برجال هيئة قناة السويس الأبطال الذين قاموا بهذا العمل العظيم، مثمنا جهودهم خلال الفترة الماضية وقيامهم بأداء واجبهم الوطني على أكمل وجه، مؤكداً على ثقته الكاملة بإنجاز العمل بنسبة 100%.