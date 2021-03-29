كايرو ثري أيه تُطلق مركز الأهرام لدعم مربى الدواجن

مركز الأهرام لدعم الصناعة يهدف لمساندة مربي الدواجن والخريجين وتنمية البحث العلمي



أعلنت شركة الأهرام للدواجن، إحدى الشركات التابعة لمجموعة كايرو ثري أيه، إنشاء مركز الأهرام لدعم الصناعة، بهدف توفير المساندة لمربي الدواجن لتحقيق أعلى عائد يساهم في تنمية هذه الصناعة الاستراتيجية، وذلك في إطار حرص الشركة على مساندة جهود الدولة في توفير الدعم اللوجيستي والفني لصغار مربي الدواجن؛ لزيادة الإنتاج والحفاظ على الثروة الداجنة وتحسين العائد الاقتصادي من صناعة الدواجن، وفي ضوء استراتيجية الشركة الرامية للتوسع في إنتاج الأعلاف وتقديم منتجات عالية الجودة بأفضل سعر.

وتأتي أهمية إنشاء مركز الأهرام لدعم الصناعة، نظرًا للدور الكبير لصناعة الدواجن في دعم الاقتصاد القومي بحجم استثمارات ضخمة وصلت إلى 100 مليار جنيه، واستيعاب نحو 3 ملايين عمالة، بالإضافة إلى توفير الطلب المحلي والتصدير بإنتاج 4 ملايين دجاجة يوميًا بمتوسط إنتاج سنوي يصل إلى 1.4 مليار دجاجة، والاكتفاء الذاتي من بيض المائدة بإنتاج 13 مليار بيضة-بحسب بيانات رسمية.

ويعكس مركز الأهرام لدعم الصناعة رؤية شركة الأهرام للدواجن في تقديم منتج ذو جودة فائقة بأفضل سعر ممكن لمربي الدواجن، ودعم المركز لهذا المنتج من خلال تقديم خدمات فنية وإبداعية تُمكن المربي من الوصول إلى أقصى ربحية ممكنة مما ينعكس على صناعة الدواجن ككل بالنمو والازدهار.

وترتكز الاستراتيجية العامة لمركز الأهرام لدعم الصناعة على 4 محاور، وهي؛ أولاً عقد مؤتمرات لدعم المربيين، وهي ورش عمل سيتم عقدها بكل محافظات الجمهورية لصغار ومتوسطي المربيين وحلقات التوزيع، لنقل خبرات مجموعة كايرو ثري أيه في إدارة المشاريع الداجنة، وتتضمن محاضرات خاصة بالمعلومات الفنية وإدارة المزارع وأحدث توجهات السوق وأفضل الحلول المالية والتمويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من قبل أفضل عناصر الخبرة بالمجموعة وشركة الأهرام للدواجن بالتعاون مع بعض الهيئات المختصة كالبنوك، شبيهةً بما تم فى المؤتمر الأول لدعم مربي الصعيد بمحافظة أسيوط نهاية 2020.

المحور الثاني لاستراتيجية مركز الأهرام لدعم الصناعة وهو تهيئة شباب الخريجين والطلبة للعمل بصناعة الدواجن عن طريق تدريبهم في قطاعات المجموعة المختلفة على يد خبراء مجموعة كايرو ثري أيه وشركة الأهرام للدواجن؛ لإعدادهم للعمل في صناعة الدواجن، وهو ما سبق أن نفذته المجموعة ببروتوكول التعاون مع الجامعة المصرية الصينية وتدريب الطلاب بالقطاعات التجارية والتسويق وتطوير الأعمال بالمجموعة، المحور الثالث وهو دعم المراكز البحثية فى صناعة الدواجن عن طريق بروتوكولات البحث العلمي المشترك ودعم الرسائل الخاصة بالباحثين بالجامعات والهيئات البحثية المختلفة، المحور الرابع وهو دعم الهيئات الحكومية والمنظمات غير الهادفة للربح في تبادل المعلومات وخطط التطوير الخاصة بالصناعة.

و في هذا السياق صرح الدكتور محمد عزام المدير التجاري لقطاع الأعلاف بشركة الأهرام للدواجن "إن الشركة وضعت استراتيجية تهدف إلى النمو في سوق الأعلاف من خلال التعاون مع جميع الأطراف المعنية بالقطاع الداجني ودعم مربي الدواجن وتقديم خدمات متكاملة لهم بداية من تقديم منتجات عالية الجودة بأفضل سعر، وذلك عن طريق تقديم دعم فني من مركز الأهرام لدعم الصناعة ولضمان تحقيق صغار المربين لهوامش ربح مُرضية في ظل الظروف الصعبة التي يواجها قطاع الدواجن في تلك الفترة والمتمثلة في ارتفاع أسعار الخامات عالميًا، والتي أثرت بشكل كبير على ارتفاع أسعار أعلاف الدواجن في سوق المصري ليتعدى حاجز الـ8 آلاف جنيه."

أضاف عزام، "أن استراتيجية شركة الأهرام للدواجن، نجحت في زيادة الحصة السوقية للشركة بقطاع الأعلاف من 1% خلال عام 2019، لتصل إلى 3% خلال عام 2020، وتستهدف شركة الأهرام مضاعفة المبيعات خلال 2021 لتحقيق حصة سوقية تتراوح من 6% إلى 8%، مستندةً على تقديم منتجات عالية الجودة بأفضل سعر، والمزايا من الاندماج بين مجموعة كايرو ثري أيه وهي أكبر كيان متخصص في قطاع الصناعات الغذائية، والتاريخ الكبير لشركة الأهرام للدواجن بصناعة الأعلاف."

يذكر أن شركة الأهرام للدواجن، هي واحدة من أعرق شركات الدواجن في مصر التي تأسست عام 1981، وتعمل في عدة قطاعات على رأسها قطاع الأعلاف بالعلامة التجارية أعلاف الأهرام للدواجن، وقد اندمجت شركة الأهرام مع مجموعة كايرو ثري عام 2019، ونتج عن هذا الاندماج أكبر كيان تكاملي في صناعة الدواجن في مصر.