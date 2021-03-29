قيادات الشباب والرياضة بالأقصر يكرمون أبطال فريق الإرادة والتحدى لذوى الاحتياجات

الأقصر – أحمد مرعى

بعد نجاح فريق نادى الإرادة والتحدى لذوى الإحتياجات الخاصة لأول مرة فى تاريخ الفرق الجماعية فى محافظة الأقصر، بالصعود للدورى الممتاز لكرة الطائرة جلوس، شهدت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، اليوم الإثنين، تكريم من نوع خاص لأبطال الفريق بحضور كل من حفنى بركات حفنى مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، وصلاح رشوان وكيل المديرية لشئون الرياضة، وعمر حرز الله مدير إدارة شباب الزينية.

وتم خلال اللقاء تكريم فريق كرة القدم جلوس بنادى الارادة والتحدى بالاقصر ، وذلك بمناسبة صعوده للدورى الممتاز لكرة القدم جلوس، وحصولهم على المركز الثانى فى دورى الترقى لفرق دورى الدرجة الأولى، واختيار فرق التصعيد للدورى الممتاز للكرة الطائرة جلوس الذى ينظمه الإتحاد البارلمبى للكرة الطائرة جلوس بمحافظة بورسعيد فى الفترة من 20 مارس حتى 25 مارس الجارى، وهم من قوائم المركز الرياضى لذوى الإحتياجات الخاصة، حيث أنه من المشاريع القومية بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالأقصر .

ومن جانبه أثنى حفنى بركات حفنى مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، على الجهد المبذول من الفريق لتحقيق هذا الانجاز والذى يعتبر إضافة لتاريخ اللعبة فى محافظة الأقصر، وشعلة مضيئة لذوى الهمم لتحقيق إنجازات فى مجال الرياضة، وأكد على أنهم أصبحوا مثال يحتذى به فى الجد والمثابرة، بصعودهم للدورى الممتاز تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر .

وكان قد أعلن الدكتور حسام القاضى رئيس مجلس أدارة نادى الإرادة والتحدى بمحافظة الأقصر، أن النادى لأول مرة يصل للدورى الممتاز للكرة الطائرة جلوس كأول نادى يمثل محافظة الأقصر فى الدورى الممتاز لذوى الاعاقة، ووجه القاضى الشكر للمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لدعمة الدائم والمستمر والذى لولاه لما وصلنا للدورى الممتاز ، كما توجة بالشكر لمديرية الشباب والرياضة بالأقصر برئاسة حفنى بركات.

وأضاف القاضى أنه بهذا الانجاز يصبح فريق الأقصر هو الفريق الوحيد من 15 فريق بدورى الدرجة الأولى الذى فاز بجميع مبارياته بالدورتين المجمعتين الأول اللتين اقيمتا بمحافظتى بورسعيد والإسكندرية ، وأنه بهذا الانتصار الساحق يصعد فريق الأقصر إلى دورى الترقى للدورى الممتاز، ويضم الفريق اللاعبين أسامة محمد مصطفى ومحمد حامد أحمد و محمد جمال قدرى ومحمد عبدالحميد محمد وأحمد عامر بكرى وحمادة جيلانى جادالله وأحمد سيد ضمرانى ومحمد صلاح صديق وأيمن عبدالكريم شحات وخالد محمد احمد محارب ، بالأضافة لمدرب الفريق الكابتن مجدى بهيج ، وأحمد يوسف إدارى الفريق ، وأمين الصندوق أحمد محمد .

يذكر أن نادى الإرادة والتحدى قد فاز فى ديسمبر من العام الماضى بجميع مبارياته بالدورة المجمعة الثانية لدورى الدرجة الأولى للكرة الطائرة جلوس المقامة بمحافظة الإسكندرية.



تكريم أبطال فريق الإرادة والتحدى لذوي الإحتياجات بعد صعودهم للدورى الممتاز



تكريم احدى بطلات الفريق بعد الصعود للمتاز



حفل تكريم أبطال فريق الإرادة والتحدى لذوي الإحتياجات بعد صعودهم للدورى الممتاز



شهادات تقدير وتكريم لأبطال الفريق