اليوم السابع
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الإثنين، 29 مارس 2021 05:09 ص
خالد صلاح
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قطع مياه الشرب عن القناطر الخيرية مساء اليوم لغسيل الشبكات بالكلور

الإثنين، 29 مارس 2021 05:00 ص
قطع مياه الشرب عن القناطر الخيرية مساء اليوم لغسيل الشبكات بالكلور
القليوبية فريق المحافظات

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، انقطاع المياه عن مدينة القناطر الخيرية، وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة مساء الإثنين الموافق 29 / 3 / 2021 وحتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

وأوضحت الشركة فى بيان لها، أن انقطاع المياه عن مدينة القناطر الخيرية، يأتى نظرا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور.

وأهابت الشركة، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وأنه سيتم الدفع بسيارات لنقل المياه للمناطق المتضررة من أعمال قطع المياه.


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اخبار مصر

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