اليوم السابع
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قطع المياه غدا عن مركز ومدينة البدرشين والقرى التابعة لمدة 7 ساعات

الإثنين، 29 مارس 2021 02:53 م
قطع المياه غدا عن مركز ومدينة البدرشين والقرى التابعة لمدة 7 ساعات قطع مياه
كتب ــ سيد الخلفاوى

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أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بقطع المياه عن مركز ومدينة البدرشين والقري التابعة لها لمدة 7 ساعات، اعتباراً من الساعة 8 مساء غد الثلاثاء إلي الساعة 4 صباحاً يوم الأربعاء القادم.

وأوضخ بيان للمحافظة، أن ذلك نظراً لتنفيذ أعمال العمرات السنوية بالخزانات الأرضية وبيارة المياه العكرة بمحطة مياه البدرشين.

وأكدت المحافظة، أن الشركة ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك فى الأماكن المتأثرة، وحددت الخط الساخن 125 لتلبية احتياجات المواطنين فوراً.


 


الجيزة

محافظة الجيزة

قطع المياه

انقطاع مياه الشرب

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