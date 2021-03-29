قطار المحاكمات.. الحكم على خلية "داعش عين شمس" و10 متهمين في "أحداث العياط"

كتب إيهاب المهندس

تشهد أروقة المحاكم بالقاهرة والجيزة، اليوم الإثنين، نظر العديد من القضايا الهامة ولعل أبرزها الحكم على 9 متهمين بقضية خلية داعش عين شمس، محاكمة 8 متهمين بـ"خلية داعش حلوان"، الحكم على 10 متهمين بأحداث العياط، الحكم على 4 متهمين بـ"أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير".

الحكم على 9 متهمين بقضية خلية داعش عين شمس

تنطق الدائرة الخامسة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، بحكمها على 9 متهمين، لاتهامهم بالانضمام وتأسيس خلية تتبع تنظيم داعش الإرهابى بمنطقة عين شمس، والمعروفة بخلية داعش عين شمس.

الحكم على 10 متهمين بأحداث العياط

تنطق محكمة جنايات أمن الدولة، المنعقدة بطرة، بالحكم على 10 متهمين "غيابيا" في القضية رقم 4639 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ جنايات العياط، والمقيدة برقم 4720 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ جنوب الجيزة.

واتهمت النيابة المتهمين بأنهم في يوم 11 نوفمبر عام 2016 ارتكبوا وآخرون مجهولون عملا إرهابيا بأن تظاهروا واستخدموا القوة والعنف والترويع بداخل البلاد، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وألقوا الرعب بين المواطنين، وعرضوا حياتهم وحرياتهم للخطر.

محاكمة 8 متهمين بـ"خلية داعش حلوان"

تنظر الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، ثانى جلسات محاكمة 8 متهمين بـ"خلية داعش حلوان" فى القضية رقم 4160 لسنة 2020 جنايات أمن دولة.

الحكم على 4 متهمين بـ"أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير"

تنطق الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، بحكمها في إعادة محاكمة 4 متهمين فى قضية "أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير".

وتعود وقائع القضية إلى أحداث العنف التى وقعت العام قبل الماضى بمحيط نقابة الصحفيين فى الذكرى الثالثة لثورة يناير، ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ووفاة 6 آخرين.