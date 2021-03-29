قرارات وزارية بتعيين مديرين عموم جدد بجامعة بنها .. تعرف عليها

القليوبية فريق المحافظات

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارات وزارية بتعيين مديرين عموم جدد بجامعة بنها، وقال الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، إن القرارات شملت تجديد تعيين وائل فؤاد على فى وظيفة مدير عام أمانة مجالس الجامعة بجامعة بنها، كما شملت القرارات تجديد تعيين محمود إبراهيم السيد فى وظيفة مدير عام الشئون القانونية بجامعة بنها.

فيما افتتح الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، وحدة منظومة كاميرات المراقبة بكليتى التربية الرياضية والعلاج الطبيعى، جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة صلاح عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور وليد طلعت القائم بأعمال عميد كلية العلاج الطبيعى، والدكتور محمد سعيد المستشار الهندسي للجامعة، وأيمن بيومى القائم بأعمال أمين الجامعة، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشؤون الإدارية.

وأكد الجيزاوى، أن منظومة الكاميرات الجديدة تأتي في إطار دعم المنظومة الأمنية داخل كليات الجامعة سواء كانت من خلال كاميرات المراقبة أو الدفاع المدني والحريق، مشيرا إلى أن غرف التحكم بكاميرات المراقبة تساعد الأمن الإداري في أداء مهامهم والحفاظ على الأمن والاستقرار لجميع العاملين والطلاب والمنشآت داخل الجامعة.