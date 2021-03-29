قافلة سكانية شاملة بقرية زاوية صقر بأبو المطامير البحيرة.. تعرف عليها ..صور

البحيرة - فريق المحافظات

أكد اللواء هشام أمنة - محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف القوافل السكانية والشاملة وخاصة بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودى الدخل، بالإضافة إلى نشر الوعى بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير بالتنسيق مع فرع المجلس القومى للسكان ووحدة السكان بالديوان العام بتنظيم قافلة سكانية شاملة بقرية زاوية صقر، بمشاركة ممثلى جميع الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة من (الصحة - محو الأمية وتعليم الكبار - الطب البيطرى - شركة مياه الشرب بالبحيرة - التموين - قسم الكهرباء بالمركز).

تم تقديم الخدمات الطبية بتوقيع الكشف الطبى على 20 حالة نساء وتوليد - 35 كشف باطنة - 13 وسيلة تنظيم أسرة، وتم عقد إمتحان فورى لمحو الأمية لـ 15 دارس بالتنسيق مع فرع هيئة محو الأمية، بالإضافة إلى عقد ندوة تثقيفية عن (القضية السكانية - مستحقى معاش تكافل وكرامة - والقروض).

وشملت القافلة تقديم الخدمات البيطرية من خلال الكشف على 50 رأس ماشية، كما تم خلال القافلة توزيع 100 إسطوانة أنابيب وسلع غذائية "100 كيلو ارز - 100 كيلو مكرونه - 20 كيلو عسل - 50 كيلو لحم مفروم - 50 كيلو كبده - 50 كيلو لحمة مجمده" إلى جانب صيانة أعمدة الإنارة بالقرية وأخذ 4 عينات مياه الشرب من 4 مواقع.



الأهالى بالقافلة



كشف طبى