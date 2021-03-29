قافلة الأزهر الشريف الدعوية تعقد حلقات نقاشية بمدينة رأس سدر بجنوب سيناء

جنوب سيناء - ياسر عامر

استقبل المحاسب على إبراهيم حمادة رئيس مدينة رأس سدر ، اليوم الإثنين، قافلة الأزهر الدعوية ، ورحب رئيس المدينة بمشايخ الأزهر الشريف ، موجهاً لهم تحيات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، ومعرباً عن سعادته البالغة بتواجدهم بمدينة رأس سدر.

ووجه رئيس مدينة رأس سدر الشكر لفضيلة الدكتور سعيد عامر الأمين المساعد لمجمع البحوث الإسلامية ، والشيخ محمد سعد موسى مدير عام الدعوة بمجمع البحوث الإسلامية .

ودار النقاش حول الاستعداد لشهر رمضان وقضايا المرأة فى المجتمع، ونقل الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية لأهالى المدينة تحيات الأزهر الشريف وفضيلة الإمام الأكبر.

وأجاب الوعاظ والواعظات على العديد من الأسئلة المتنوعة الخاصة بالصلاة والصيام وحقوق المرأة .

ووجه الأمين المساعد لمجمع البحوث الإسلامية الشكر للواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، على حسن رعايته للقافلة ، مثمنا الجهود التى بذلت فى هذا الصدد.

كما تطرق النقاش إلى أهمية التسامح بين الناس وخصوصا عند الإقبال على شهر رمضان ، وضرب المثل برسول الله "صلى الله عليه وسلم" والذى عفا عن أهل مكة يوم الفتح رغم ما ناله من أذى عظيم .

جديراً بالذكر أن القافلة تشمل كل مدن ووديان الجنوب وتستمر لمدة أسبوع ، وعلى هامش اللقاء تم الاتفاق على تواجد القوافل الدعوية قريبا بالمدينة والقرى والتجمعات البدوية لنشر الوعى الديني .



جانب من لقاء الواعظات



قافلة الازهر الشريف



قافلة الازهر والوعظات