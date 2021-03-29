اليوم السابع
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قاطرات موانئ البحر الأحمر تشارك فى تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس..صور

الإثنين، 29 مارس 2021 10:38 ص
قاطرات موانئ البحر الأحمر تشارك فى تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس..صور قاطرات موانئ البحر الأحمر أثناء مشاركتها بتعويم السفينة البنمية
جنوب سيناء - ياسر عامر

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أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، فى بيان لها صباح اليوم الاثنين، مشاركة القاطرتين "تحيا مصر 1" و"تحيا مصر 2" التابعتين للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر فى محاولات تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة بقناة السويس Ever Given .

جاء ذلك فى إطار التعاون والتنسيق الدائم والمستمر بين هيئة قناة السويس والهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، حيث تقوم القاطرتان بدفع مقدمة السفينة ناحية الشمال، كما تقوم القاطرة " تحيا مصر 4 " بتموين وتقديم الخدمات اللازمة للقاطرتين أثناء مشاركتهما فى محاولات تعويم السفينة بمجرى قناة السويس  .

أشار البيان، إلى أن القاطرتين " تحيا مصر 1 " و " تحيا مصر 2 " بقوة شد 70 طنا، وطول 36 مترا، وعرض 13 مترا، وغاطس 6 أمتار وسرعة 12 عقدة، وتم بناؤهم بالشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن، وتم توريدهم للهيئة خلال العامين 2019 و 2020 .

السفينة البنمية الجانحة
محاولة تعويم السفينة البنمية الجانحة بقاطرات موانئ البحر الأحمر

 

السفينية البنمية الجدانحة بقناة السويس
السفينية البنمية الجدانحة بقناة السويس

 

قناة السويس
قاطرات موانئ البحر الاحمر المشاركة بتعويم السفينة

 

محاولة تعويم السفينة البنمية
محاولة تعويم السفينة البنمية

 

محاولة تعويم السفينة
القاطرات أثناء مشاركتها بمحاولة تعويم السفينة البنمية

 

محاولة تعويم السفينية البنمية الجانحة بقناة السويس
محاولة تعويم السفينة البنمية الجانحة بقناة السويس

 


الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر

السفينة البنمية

موانئ البحر الأحمر

قناة السويس

تعويم السفينة البنمية

محاولة تعويم السفينة البنمية

قاطرات هيئة موانئ البحر الاحمر

السفينة الجانحة

تعويم السفينة الجانحة

قناة السويس

EVER GIVEN

السفينة البنمية

سفينة قناة السويس

نجاح تعويم السفينة الجانحة

أسامة ربيع

نجاح تعويم السفينة البنمية

EVER GIVEN

مناورات تعويم السفينة الجانحة

شد السفينة الجانحة

إيفر جيفن

ايفر جيفن

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