قاطرات موانئ البحر الأحمر تشارك فى تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس..صور

جنوب سيناء - ياسر عامر

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، فى بيان لها صباح اليوم الاثنين، مشاركة القاطرتين "تحيا مصر 1" و"تحيا مصر 2" التابعتين للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر فى محاولات تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة بقناة السويس Ever Given .

جاء ذلك فى إطار التعاون والتنسيق الدائم والمستمر بين هيئة قناة السويس والهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، حيث تقوم القاطرتان بدفع مقدمة السفينة ناحية الشمال، كما تقوم القاطرة " تحيا مصر 4 " بتموين وتقديم الخدمات اللازمة للقاطرتين أثناء مشاركتهما فى محاولات تعويم السفينة بمجرى قناة السويس .

أشار البيان، إلى أن القاطرتين " تحيا مصر 1 " و " تحيا مصر 2 " بقوة شد 70 طنا، وطول 36 مترا، وعرض 13 مترا، وغاطس 6 أمتار وسرعة 12 عقدة، وتم بناؤهم بالشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن، وتم توريدهم للهيئة خلال العامين 2019 و 2020 .



محاولة تعويم السفينة البنمية الجانحة بقاطرات موانئ البحر الأحمر



السفينية البنمية الجدانحة بقناة السويس

قاطرات موانئ البحر الاحمر المشاركة بتعويم السفينة



محاولة تعويم السفينة البنمية



القاطرات أثناء مشاركتها بمحاولة تعويم السفينة البنمية