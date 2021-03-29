غلق8 معابر مخالفة على السكة الحديد بالبحيرة حفاظا على أرواح المواطنين

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة على استمرار الجهود لرصد ومتابعة كافة المعابر غير القانونية، والعمل على غلقها بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشددا على المتابعة والرقابة المستمرة لمنع إنشاء معابر غير قانونية على السكك الحديدية وعدم إعادة فتح أي معابر مغلقة نظرًا لما تمثله تلك المعابر من خطورة بالغة على أرواح المواطنين وانتظام حركة سير القطارات.

وفى هذا السياق، أغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير برئاسة اللواء وائل زغلول ، 8 معابر غير قانونية ومخالفة على السكة الحديد لقطار البضائع بنطاق الوحدة المحلية لقرية الناصر بالتنسيق مع هيئة السكة الحديد ونقطة شرطة القطاع الشمالي.