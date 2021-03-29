اليوم السابع
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غدا.. انقطاع المياه لمدة 8 ساعات عن قرى البدرشين بالجيزة

الإثنين، 29 مارس 2021 11:26 ص
غدا.. انقطاع المياه لمدة 8 ساعات عن قرى البدرشين بالجيزة انقطاع المياه
كتب أحمد حسن

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن انقطاع المياه عن مناطق (مركز ومدينة البدرشين والقري التابعة لها)، لمدة 8 ساعات من الساعة 8 مساء غد الثلاثاء الموافق 30/3/2021 حتي الساعة 4 فجر يوم الأربعاء الموافق 31/3/2021، وذلك نظرا لأعمال الصيانة بمحطة مياه البدرشين.
 
وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلي أنه سيتم تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
 
 

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شركه مياه الجيزه

محافظه الجيزه

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