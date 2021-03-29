غدا.. انقطاع المياه لمدة 8 ساعات عن قرى البدرشين بالجيزة

كتب أحمد حسن

أعلنت شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بالجيزة عن انقطاع المياه عن مناطق (مركز ومدينة البدرشين والقري التابعة لها)، لمدة 8 ساعات من الساعة 8 مساء غد الثلاثاء الموافق 30/3/2021 حتي الساعة 4 فجر يوم الأربعاء الموافق 31/3/2021، وذلك نظرا لأعمال الصيانة ب محطة مياه البدرشين

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلي أنه سيتم تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.