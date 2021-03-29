عاش رجال قناة السويس.. بث مباشر من هيئة القناة عن إنهاء أزمة السفينة وفتح الملاحة

الإسماعيلية – السيد فلاح

عقدت هيئة قناة السويس، ظهر اليوم الإثنين، مؤتمرا صحفيا لعرض تفاصيل التعامل مع سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر، حيث تم عرض فى بداية المؤتمر تفاصيل العمل فى محاكى مكافحة التلوث والانكساب البترولى.

وخلال المؤتمر شرح المهندس صبري نصر رئيس مركز المحاكاة بقناة السويس، تفاصيل العمل داخل مركز التدريب البحرى والمحاكاة، داخل هيئة قناة السويس فى دعم فرق التعامل مع كافة أزمات السفن الكبرى، وتوفير الدعم اللازم لكافة السفن التابعة للشركات الملاحية العالمية.

وأعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الإثنين، بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحةEVER GIVEN بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر حيث تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة 80% وابتعاد مؤخر السفينة عن الشط بمسافة 102 متر بدلاً من 4 أمتار.

ومن المقرر أن يتم استئناف المناورات مرة أخرى مع ارتفاع منسوب المياه إلى أقصى ارتفاع له في الحادية عشرة والنصف صباحا، ليصل إلى 2 متر بما يسمح بتعديل مسار السفينة بشكل كامل، لتصبح بمنتصف المجرى الملاحي.

ووجه الفريق ربيع رسالة طمأنة للمجتمع الملاحي الدولي باستئناف حركة الملاحة مرة أخرى في القناة بمجرد الانتهاء من تعويم السفينة بشكل كامل قريبا، ومن ثم توجيهها للانتظار بمنطقة البحيرات لفحصها الفني.

وأشاد رئيس الهيئة برجال هيئة قناة السويس الأبطال الذين قاموا بهذا العمل العظيم، مثمنا جهودهم خلال الفترة الماضية وقيامهم بأداء واجبهم الوطني على أكمل وجه، مؤكداً على ثقته الكاملة بإنجاز العمل بنسبة 100 %.