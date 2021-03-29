طقس الخليج.. سحب بالسعودية غائم بالإمارت معتدل في الكويت والبحرين

إعداد عبد الوهاب الجندى

تباينت توقعات الأرصاد الجوية في دول الخليج، عن حالة الطقس اليوم الإثنين، حيث يسود طقس ملبد بالسحب في السعودية، وغائم في الإمارات ومعتدل في كل من الكويت والبحرين، وإلى التفاصيل:- طقس السعودية توقع المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، الشرقية والأجزاء الشرقية من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك، كما يستمر تأثر سواحل تبوك ، المدينة المنورة، ومكة المكرمة و سواحل المنطقة الشرقية برياح نشطة تتسبب في ارتفاع الموج. توقع المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، الشرقية والأجزاء الشرقية من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك، كما يستمر تأثر سواحل تبوك ، المدينة المنورة، ومكة المكرمة و سواحل المنطقة الشرقية برياح نشطة تتسبب في ارتفاع الموج. وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 25-50كم/ساعة وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على باب المندب بسرعة 20-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف قد يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-50كم / ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.



طقس الإمارات توقع المركز الوطني للأرصاد في دولة الإمارات أن يكون الطقس مغبرا غائما جزئيا أحيانا، مع انخفاض آخر في درجات الحرارة، رطبا ليلا و صباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية الشرقية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحيانا خاصة على البحر.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي - أن الرياح شمالية غربية / 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/ س.. ويكون الموج في الخليج العربي مضطربا إلى شديد الاضطراب أحيانا و يحدث المد الأول عند الساعة 13:28 والمد الثاني عند الساعة 02:08 و الجزر الأول عند الساعة 19:49 والجزر الثاني عند الساعة 08:01.. و في بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط و يحدث المد الأول عند الساعة 10:18 والمد الثاني عند الساعة 22:22 و الجزر الاول عند الساعة 16:13 والجزر الثاني عند الساعة 04:41.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 29 21 80 25 دبــي 30 22 75 20 الشارقة 31 17 70 20 عجمان 30 20 75 25 أم القيوين 31 19 80 25 رأس الخيمة 30 18 75 20 الفجيرة 38 21 90 20 العين 36 22 80 25 ليوا 30 20 85 20 الرويس 28 21 80 25 السلع 29 22 80 25 دلما 32 21 80 40 طنب الكبرى 29 22 85 40 طنب الصغرى 29 22 85 40 أبو موسى 29 22 85 40 -مل



طقس الكويت قالت إدارة الأرصاد الجوية في دولة الكويت، إن طقس اليوم الإثنين سيكون نهارًا معتدل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة على المناطق الساحلية 15 - 45 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

أما ليلًا سيكون مائل للبروده والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 35 كم/ساعة .

طقس البحرين



قالت إدارة الأرصاد والمواصلات في مملكة البحرين، إن طقس اليوم، سيكون معتدل ولكن تتصاعد الأتربة في بعض المناطق، ثم يتحول إلى بارد نسبيا خلال الليل.

وتكون الرياح شمالية غربية من 17 إلى 22 عقدة وتصل إلى من 25 إلى 30 عقدة أحيانا، والموج من 1 إلى 4 أقدام قرب السواحل ومن 4 إلى 8 أقدام في عرض البحر.