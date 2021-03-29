طرح كوبونات رمضان بفئات 20 و50 و100جنيه للحصول على سلع غذائية مجانا

كتب مدحت وهبة

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عن طرح كوبونات لشراء السلع "كوبونات رمضان" بالشركات التابعة "الشركة المصرية لتجارة الجملة، والشركة العامة لتجارة الجملة وشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وشركتي الأهرام الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، والشركة المصرية للحوم، والشركة المصرية لتسويق الأسماك "كوبونات لشراء السلع الغذائية للعام الثاني على التوالي استعداداً لشهر رمضان.



وأضاف المصيلحي أن الكوبونات التي تم طرحها هذا العام جاءت بفئات سعرية مختلفة، وتبدأ من 20 جنيها و50 جنيها و100 جنيه للكوبون الواحد، وأن هذه الكوبونات " كوبون مشتريات " يتم شراؤها وتوزيعها علي المواطنين غير القادرين من جانب المواطنين الذى في استطاعتهم شراء تلك الكوبونات، وأن الكوبون لا يمكن استبداله بنقود ومصنع بطريقة لا تقبل التحايل، كما أن الكوبون لا يمكن استخدامه أكثر من مرة.



من جانبه، أكد اللواء أحمد حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية في التقرير الوادر للدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، حول كوبونات شهر رمضان أن عمليات بيع تلك الكوبونات متاحة لأي مواطن وبأي كميات، كما أن الكوبونات تتوافر بالشركات التابعة والأعضاء التجاريين بكل شركة، والمناطق الرئيسية بالشركات بالمحافظات.



من جانبه، أكد أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة ومعاون وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم طرح مستلزمات شهر رمضان بــ1350 مجمعا استهلاكيا بتخفيضات تبدء من 15 الي 35 %، وأن السلع الرمضانية التي تم عرضها بجودة عالية وتخضع لرقابة تموينية مشددة ،و أن توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بضخ كميات كبيرة ايضا من السلع الاساسية مثل الأرز ، والسكر، والزيت التمويني، واللحوم و الدواجن.