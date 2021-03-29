اليوم السابع
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ضبط 18 مخبزا لتهريب الدقيق المدعم وتوقفها عن الإنتاج بالبحيرة

الإثنين، 29 مارس 2021 01:46 م
ضبط 18 مخبزا لتهريب الدقيق المدعم وتوقفها عن الإنتاج بالبحيرة مخبز - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شنت مديرية التموين بالبحيرة ، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية ، حملات مفاجئة على الأسواق والمخابز لمتابعة مدى التزامها بالشروط والمواصفات ، وكذلك لمواجهة تهريب الدقيق المدعم إلى السوق السوداء لكسب أرباح غير مشروعة .

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 18 مخبزا بمركزى المحمودية وحوش عيسى ، وذلك لإنتاجها خبزا مخالفا للمواصفات وناقص الوزن والتوقف عن الإنتاج بدون إذن مسبق وكذلك لتهريب حصص من الدقيق المدعم.

وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

أشرف على الحملات المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين ، والعميد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين ، وسمير البلكيمى مدير إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين .

من جانبه وجه اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة ، القيادات التنفيذية بتكثيف الحملات التموينية على المخابز البلدية والأسواق والمخابز ، للتأكد من مدى التزام أصحابها بالقرارات التموينية وإنتاجهم خبز مطابق للمواصفات والأوزان ولضمان وصول الدعم لمستحقيه ، وكذا التأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق ، وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى.


 

 

 


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