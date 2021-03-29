ضبط كميات من الأدوية والمستحضرات والمنشطات الجنسية مجهولة المصدر في الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية في الأقصر، بقيادة الدكتور محمود عبد الناصر مدير الإدارة، حملة في ضوء توجيهات الدولة لضبط الشارع المصري وضمان توافر المستلزمات الطبية والأدوية بالجودة اللائقة بالمواطن وبالأسعار الرسمية، حيث وجه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتنظيم حملات تفتيشية على المحال التجارية ومكاتب مستحضرات التجميل ومحال العطارة والأماكن الغير مرخصة ومكاتب المستلزمات الطبية بالمحافظة.

وقامت إدارة التفتيش الصيدلى، بمشاركة عدد من مفتشى الصيدلة وبالإشتراك مع مديرية التموين ومباحث التموين، والتنسيق مع الأجهزة الأمنية والرقابية، بالمرور علي محال مستحضرات التجميل ومحال العطارة ومحال مستلزمات طبية، حيث أسفرت الحملة عن ضبط عدة مخالفات، منها عدد 4 محال مستحضرات تجميل، وعدد 5 محال عطارة ومحال مستلزمات طبية، كما تم ضبط عدد 1811 عبوة دواء غير مسموح بتداولها فى أماكن غير مرخصة، وضبط عدد 41 عبوة زيت مجهول المصدر وغير مسموح بتداوله، وعدد 561 عبوة مجهولة المصدر وغير مسموح بتداوله، وعدد 963 عبوة وكيس منشطات جنسية مجهولة المصدر وغير مسموح بتداولها فى السوق المصرى لمخالفتها لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 والمادة رقم 3 من قرار وزير التموين رقم 113 لسنة 1994 وقد تم عمل عدد 11 محضر شرطة قسم بندر الأقصر للعرض على النيابة العامة.