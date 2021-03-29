ضبط عاملين بحوزتهما جهاز للتنقيب وقطعتين من الحجر يشتبه فى أثريتهما بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج، برئاسة الرائد أحمد تعيلب، رئيس وحدة مباحث المركز من ضبط سيارة يستقلها عاملين بحوزتهما، جهاز يشتبه أن يكون من الأجهزة التي تستخدم في التنقيب عن الآثار،" 2 " من الحجر يشتبه في أثريتهما خزينة طبنجة عيار 9 ملى فارغة، و" 20 " طلقة حية عيار 9 ملى.

كان اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء جلال أبوسحلى، نائب المدير لقطاع الشمال، يفيد بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما بضبط قطع يشتبه أثريتها، وجهاز للكشف عنها داخل سيارة ملاكى بحوزة عاملين.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها الرائد أحمد تعيلب، رئيس وحدة مباحث مركز شرطة طما، والنقيب أحمد رشاد، معاون أول مباحث المركز حيث تمكن معاون مباحث مركز شرطة طما والمعين خدمة ملاحظة الحالة بناحية كوم إشقاو دائرة المركز والقوة المرافقة له من ضبط السيارة ملاكي " قيادة عامل 39 سنة ويقيم القاهرة وبرفقته المدعو عامل 33 سنة، ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج وبتفتيشها عثر بداخلها علي جهاز يشتبه أن يكون من الأجهزة التي تستخدم في التنقيب عن الآثار، و" 2 " من الحجر يشتبه في أثريتهما خزينة طبنجة عيار 9 ملى فارغة، و" 20 " طلقة حية عيار 9 ملى بمواجهة المذكورين أعترفوا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار، تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

جاءت الحملة فـي إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية بالرقي بمستوي المنظومة الأمنية وتكثيف التواجد الأمني ومن أهم بنودها الحفاظ علي ثروات البلاد وتراثها القومي وضبط متجري وحائزي الآثار والقائمين بالحفر والتنقيب عن الآثار خلسة وكذا حائزي العملات الأثرية التي تعود لعصور مختلفة من التاريخ المصري للارتقاء بمعدل الأداء الأمني والذي يعد ثمرة الجهود المبذولة في شتي مجالات الأمن العام.