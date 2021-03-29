صحف بريطانيا تحتفى بنجاح تعويم السفينة الجانحة وترقب عودة الملاحة بالقناة

كتبت ريم عبد الحميد

سلطت صحيفة إندبندنت البريطانية الضوء على نجاح فرق الإنقاذ لتحريك السفينة الجانحة فى قناة السويس، وقالت فى تقرير على موقعها الإلكترونى، إن القاطرات وفرق الإنقاذ استغلوا المد المرتفع فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، ليتمكنوا من تحريك جزئى للسفينة أيفر جيفن، التي تحمل حاويات بين آسيا وأوروبا، وعلقت فى القناة منذ يوم الثلاثاء الماضى.

وأشارت الصحيفة إلى أن التحرير الجزئى للسفينة جاء بعد جهود مكثفة باستخدام 10 قاطرات عندما أدى اكتمال القمر إلى ارتفاع المد وزاد منسوب المياه بالقناة.

وتحدثت الصحيفة عن المخاوف السابقة من استمرار جنوح السفينة لأسابيع، وقالت إن خبراء الاقتصاد أشاروا إلى تعطيل أن إيفر جيفن لمرور السفن بالقناة لن يكون له تأثير على الأرجح على التجارة العالمية لأكثر من أسابيع قليلة.

من ناحية أخرى، قالت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية إن تعويم السفينة جزئيا يرفع الآمال بآن واحدا من أهم الطرق التجارية فى العالم سيتم إعادة فتحه قريبا والسماح بعبور السفن من خلاله. ونقلت الصحيفة تصريح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس إن الهدف تحريك إيفر جيفين فى الصباح بعدما تم إبعاد مؤخرة السفينة عن الجدار الغربى للقناة. وأضاف أنه تم تعويم السفينة بنسبة 80% لأن المقدمة لا تزال عالقة جزئيا.

وأوضحت الصحيفة أن الأنباء عن حدوث إنجاز فى أزمة السفينة الجانحة قد أدت إلى تراجع فى أسعار النفط حيث انخفض خام برنت بنسبة 2%، ليصل على 63.52 للبرميل، بينما تراجع خام متوسط غرب تكساس بنسبة مشابهو ليصل على 59.73 دولار للبرميل.