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صحة كفر الشيخ: تطعيم 510 ألفا و658 طفلا ضد شلل الأطفال بنسبة تغطية 94.3٪

الإثنين، 29 مارس 2021 09:03 م
صحة كفر الشيخ: تطعيم 510 ألفا و658 طفلا ضد شلل الأطفال بنسبة تغطية 94.3٪ تطعيم - أرشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

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قالت الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، إنه تم تطعيم 510 ألف و 658 طفلا وطفلة ضمن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بنسبة تغطية 94.3٪ ، وجاءت إدارة الرياض في المركز الأول بنسبة تغطية 100٪، يليها إدارة سيدى سالم فى المركز الثانى بنسبة تغطية 98.7٪، ثم إدارة فوه فى المركز الثالث بنسبة تغطية 97.6٪.
 
وأضافت سلام، أن عدد المستهدف للتطعيم 541 ألف و705 أطفال في الفئة العمرية من سن يوم إلى خمس سنوات من المصريين وغير المصريين المقيمين علي أرض مصر وعدد الفرق 1245 فريق والتطعيم آمن وهو عبارة عن نقطتين عن طريق الفم.
 
 
 
 
 

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صحة كفر الشيخ

شلل الأطفال

الرياض

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