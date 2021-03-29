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صحة المنيا تنظم اليوم قافلة طبية بقرية بنى حرام ضمن "حياة كريمة"

الإثنين، 29 مارس 2021 03:02 ص
صحة المنيا تنظم اليوم قافلة طبية بقرية بنى حرام ضمن "حياة كريمة" قافلة طبية - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن تنظيم قافلة طبية بقرية بني حرام التابعة لمركز ديرمواس، اليوم الأحد، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان للمواطنين من أهالي القرية، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين بجميع مراكز المحافظة.


مديرية الصحة

صحه المنيا

قوافل طبية

ديرمواس

اخبار المنيا

محافظة المنيا

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