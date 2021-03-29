شوشة يوجه بحصر احتياجات محافظة شمال سيناء بقطاعات الصحة والتعليم والتضامن

شمال سيناء - محمد حسين

وجه اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بحصر احتياجات المحافظة فى قطاعات الصحة والتعليم والتضامن الاجتماعي.

وأعلنت محافطة شمال سيناء فى بيان أنه تم عقد اجتماع برئاسة عبدالعال البدرى سكرتير المحافظة وبحضور حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم وطارق شوكة، وكيل وزارة الصحة، وسعدية محمود، مدير عام التضامن الاجتماعي، لمناقشة احتياجات المحافظة فى تلك القطاعات.

وخلال الاجتماع قام ممثلو كل جهة من الجهات الثلاث، بتقديم المقترحات الخاصة بها واحتياجاتها الفعلية على مدار السنوات المقبلة، سواء فى قطاع التعليم أو الصحة أو التضامن الاجتماعي، حتى تتمكن الجهات من القيام بدورها على أكمل وجه.