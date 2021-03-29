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شركة "إيفر جيفن" توجه الشكر لهيئة قناة السويس بعد تعويم السفينة الجانحة

الإثنين، 29 مارس 2021 09:59 م
شركة "إيفر جيفن" توجه الشكر لهيئة قناة السويس بعد تعويم السفينة الجانحة السفينة الجانحة
كتب عبد الوهاب الجندى

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قدمت شركة "إيفرجرين" المشغلة للسفينة EVER GIVEN التى جنحت في قناة السويس، الشكر لكافة العاملين في هيئة قناة السويس، على المجهود المبذول خلال الأيام الماضية لإعادة تعويم السفينة، وفق بيان أصدرته الشركة اليوم الإثنين.
 
وقالت الشركة في البيان: "نحن فى غاية الامتنان لهيئة قناة السويس وجميع العاملين فيها على تقديم المساعدة والدعم في الأيام الصعبة الماضية المؤسفة، ونود أيضا أن نعبر عن خالص تقديرنا للطاقم الذين لا يزالون ثابتين في عملهم".
 
وأكدت الشركة أنه سيتم نقل السفينة إلى البحيرة الكبرى لفحصها، مضيفة أن نتيجة الفحص ستحدد ما إذا كان يمكن للسفينة استئناف خدماتها المقررة.
 
وعادت الحياة للمر الملاحى فى قناة السويس بعد نجاح جهود هيئة القناة فى إعادة تعويم السفينة البنمية العملاقة  "EVER GIVEN" والتى جنحت منذ أيام.
 
وأعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع نجاح جهود هيئة قناة السويس في إعادة تعويم السفينة البنمية العملاقة (EVER GIVEN) بعد أيام من جنوحها في القناة
 
بيان الشركة
بيان شركة إيفرجرين
 

هئية قناة السويس

قناة السويس

السفينة الجانحة

تعوييم السفينة الجانحة

شركة إيفرجرين

EVER GIVEN

السفينة الجانحة

تعويم السفينة الجانحة

قناة السويس

EVER GIVEN

السفينة البنمية

سفينة قناة السويس

نجاح تعويم السفينة الجانحة

أسامة ربيع

نجاح تعويم السفينة البنمية

EVER GIVEN

مناورات تعويم السفينة الجانحة

شد السفينة الجانحة

إيفر جيفن

ايفر جيفن

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