اليوم السابع
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شرطة المرافق تزيل الإشغالات بشوارع الطالبية والعمرانية وحدائق الأهرام وأكتوبر

الإثنين، 29 مارس 2021 12:44 م
شرطة المرافق تزيل الإشغالات بشوارع الطالبية والعمرانية وحدائق الأهرام وأكتوبر حملة مرافق - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أعدت إدارة شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء حملة أمنية، لفرض الانضباط بالميادين والشوارع، وإزالة التعديات والإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين.

 

واستهدفت الحملة عدة مناطق بالمحافظة، منها الطالبية، والعمرانية، وحدائق الأهرام، ومدينة 6 أكتوبر، أسفرت عن إزالة عشرات التعديات والإشغالات الخاصة بالمقاهي العشوائية، والمحلات التجارية، والباعة المتجولين، التي من شأنها التأثير السلبي على المظهر الحضاري، وإعاقة حركة سير المواطنين وقائدي السيارات.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.

 


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ازالة الاشغالات بالعمرانية

ازالة الاشغالات باكتوبر

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