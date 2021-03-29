شرطة التموين تضبط أغذية فاسدة قبل بيعها للمواطنين بالجيزة

كتب محمود عبد الراضى

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة جرائم الغش التجارى وتداول السلع مجهولة المصدر، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى.

قامت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، بحملة تموينية بالتنسيق مع الجهات المعنية، أسفرت عن ضبط (تنك معبأ عسل نحل زنة 2 طن – 5 صفيحة معبأة عسل نحل زنة الواحدة 20 كيلو جرام – شيكارة معبأة مكسرات زنة 20 كيلو جرام – 200 برطمان معبأة عسل نحل بالمكسرات أوزان مختلفة منتج نهائى معد للبيع – 100 برطمان فارغ – كميات كبيرة من الإستيكرات لعلامة تجارية غير مسجلة)، بإجمالى مضبوطات 2 طن و220 كيلوجرام، جميعها مجهولة المصدر وبدون بيانات، بحوزة (صاحب مصنع لتصنيع وإنتاج المواد الغذائية عسل نحل بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة الأهرام)، وذلك لقيامه بتجميع كميات كبيرة من " عسل النحل – المكسرات" مجهولة المصدر، وإعادة تعبئتها فى عبوات تحمل أسماء وعلامات تجارية غير مسجلة ، وطرحها للبيع بالأسواق بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

ونجحت الجهود، في ضبط (5 شيكارة تبغ جاف زنة الواحدة 30 كيلو جرام - 8 براميل عسل أسود زنة الواحد 30 كيلو جرام - 200 كيلو جرام معسل – 1500عبوة فارغة مدون عليها علامات تجارية - 2000 بندرول – 100 علبة معسل زنة العبوة 150 جرام منتج نهائى – 130 علبة معسل زنة العبوة 120 جرام منتج نهائى)، بإجمالى مضبوطات 621 كيلو جرام معسل، ومتلزمات إنتاج بحوزة (صاحب مصنع لتصنيع وتعبئة المعسل بدون ترخيص كائن بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس)، وذلك لقيامه بتصنيع وتعبئة المعسل وإعادة تعبئتها فى عبوات تحمل أسماء وعلامات تجارية مسجلة ومملوكة للغير، وإعادة طرحها للبيع بالأسواق بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.