اليوم السابع
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شرطة إندونيسيا تعثر على متفجرات مرتبطة بهجوم انتحارى على كنيسة

الإثنين، 29 مارس 2021 10:29 ص
شرطة إندونيسيا تعثر على متفجرات مرتبطة بهجوم انتحارى على كنيسة شرطة إندونيسيا - صورة أرشيفية
رويترز

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قالت قناة كومباس التليفزيونية الإخبارية، إن الشرطة الإندونيسية عثرت خلال مداهمة خارج العاصمة جاكرتا اليوم الاثنين على متفجرات لها علاقة بهجوم انتحاري أمس الأحد على كاتدرائية في جزيرة سولاويسي.

وأضافت أن المداهمات نُفذت في عدة مناطق بعد الهجوم الذي وقع في مدينة ماكاسار.

والمهاجمان هما القتيلان الوحيدان في الهجوم الذي أسقط 19 مصابا ووقع قبيل انتهاء قداس في أول أيام أسبوع عيد القيامة.

وامتنعت شرطة جاكرتا عن التعليق على تقارير المداهمات ولم ترد الشرطة الوطنية على طلب تعليق.

وقالت الشرطة أمس الأحد إن المهاجمين رجل وامرأة ينتميان إلى جماعة أنصار الدولة التي تستلهم فكر تنظيم داعش والتي يُشتبه بتنفيذها هجمات انتحارية على كنائس وموقع للشرطة مما أودى بحياة 30 شخصا على الأقل في مدينة سورابايا عام 2018.

واعتقلت الشرطة أمس أربعة يُشتبه بأنهم من أعضاء الجماعة فيما يتعلق بالهجوم على الكنيسة.

كانت الشرطة قد اعتقلت نحو 20 يُشتبه بانتمائهم للجماعة في يناير. وتعتقد السلطات أن الجماعة شاركت في هجوم انتحاري مزدوج على كنيسة بالفلبين عام 2019 مما أسقط أكثر من 20 قتيلا.

 

 


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