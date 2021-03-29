شبورة وأمطار واضطراب ملاحة.. الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية حتى الأحد

كتب ــ محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد، عن الظواهر الجوية المتوقعة من غد الثلاثاء 30 مارس 2021 إلى الأحد 4 أبريل 2021، حيث يشهد غدا، فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة ( 30 % تقريبا ) .





وفيما يلى خريطة الظواهر الجوية حتى الأحد المقبل ، كما يلى :



- الثلاثاء 30 مارس :



فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة ( 30 % تقريبا ) .



شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية و السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.



نشاط للرياح على مناطق من السواحل السمالية الغربية و جنوب سيناء وجنوب البلاد.



اضطراب في الملاحة البحريةعلى البحر الأحمر وخليج السويس، سرعة الرياح (65:50 كم / س) وارتفاع الأمواج من (2.5 : 4 أمتار)



- الأربعاء 31 مارس :



أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة (60 % تقريبا).



أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة (40 % تقريبا)



نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية و جنوب سيناء وشمال الصعيد.



- الخميس 1 أبريل:



أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة (60 % تقريبا).



نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.



- الجمعة 2 أبريل:



أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة %40 تقريبا.



نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء.



- السبت 3 أبريل :



شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري.



نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء.



- الأحد 4 أبريل :



شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.



نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء.



وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة واضطراب الملاحة البحرية .



















