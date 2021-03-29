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شبورة بالقاهرة واضطراب فى الملاحة البحرية اليوم.. والصغرى بالعاصمة 12 درجة

الإثنين، 29 مارس 2021 08:12 ص
شبورة بالقاهرة واضطراب فى الملاحة البحرية اليوم.. والصغرى بالعاصمة 12 درجة شبورة
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم الاثنين، طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة، مائل للبرودة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة،  ومعتدل على جنوب سيناء والرياح نشطة، وطقس لطيف على شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد.
 
وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة، ونشاط رياح على بعض المناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة، واضطراب شديد فى الملاحة البحرية فى البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح 60 لـ 75 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 3 لـ 5 أمتار.
 
وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وطقس مائل للبرودة جنوب سيناء، بارد على شمال وجنوب الصعيد.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين:  القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة.

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