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زفاف عروسين على "لودر" بمدينة الطود بالأقصر .. صور

الإثنين، 29 مارس 2021 01:43 م
زفاف عروسين على "لودر" بمدينة الطود بالأقصر .. صور عروسين بالأقصر يحتفلان بزفافهما على "لودر" بمدينة الطود
الأقصر – أحمد مرعى

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فى مشهد نادر بمحافظة الأقصر، شهدت منطقة نجع الجسور بمدينة الطود شرق المحافظة، مساء أمس الأحد، زفاف عروسين على "لودر" بعد طلب العروسين الزفاف عليه ، والذي سار بهما لمسافة حوالى 3 كيلو متر بالمنطقة.

البداية كما يرويها عمرو الحريفي ابن مدينة الطود، أنه خلال تنظيم حفل زفاف بمنطقة نجع الجسور بالقرية فوجئ الحضور بدخول العروسين عليهما وهما مستقلان "لودر" تابع لأحد المقاولين بالقرية، وذلك بناء على طلب العروسين بأن يتم زفافهما حتى مكان إقامة حفل الزفاف على اللودر.

وأضاف عمرو الحريفي، لـ"اليوم السابع"، أنه يعتبر هذا المشهد الذي وقع أمام الجميع من حضور حفل الزفاف من أغرب ما تم فى حفلات الزفاف فى الأقصر بأكملها، مؤكداً على أن العروسين كانا فى غاية السعادة خلال زفافهما باللودر أمام أعين الجميع، فى تقليد لما يتم من غرائب فى حفلات الزفاف حول مصر.

وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالأقصر، عدد من الصور لعروسين من مدينة الطود وهما يستقلان اللودر، ويرتديان بدلة الفرح للعريس وفستان الزفاف للعروسة وسط تجمع كبير للحضور، كواقعة تحدث للمرة الأولى بالمحافظة، مما أثار دهشة الجميع من ذلك التصرف الغريب للعروسين.

الاهالى خلال الزفاف على اللودر
الاهالى خلال الزفاف على اللودر

 

جانب من حفل الزفاف على اللودر
جانب من حفل الزفاف على اللودر

 

زفاف عروسين بالاقصر على لودر
زفاف عروسين بالاقصر على لودر

 

زفاف عروسين على لودر بالاقصر
زفاف عروسين على لودر بالاقصر

 

عروسان يتم زفافهما على لودر بالاقصر
عروسان يتم زفافهما على لودر بالاقصر

 


الاقصر

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