اليوم السابع
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خالد صلاح
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رئيس وزراء العراق يبحث مع ولى العهد السعودى مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر"

الإثنين، 29 مارس 2021 10:01 ص
رئيس وزراء العراق يبحث مع ولى العهد السعودى مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى
بغداد (أ ش أ)

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بحث رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى اليوم الاثنين، وولى العهد السعودى محمد بن سلمان مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر"، وذكرت قناة "السومرية نيوز" العراقية إن " الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز أجرى اتصالاً هاتفياً اليوم، برئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى لبحث مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التى تهدف للشراكة مع دول المنطقة لزراعة 50 مليار شجرة كأكبر برنامج إعادة تشجير فى العالم، وأهمية رفع كفاءة إنتاج عمليات إنتاج النفط والاستفادة من ريادة المملكة العربية السعودية فى ذلك ".
 
وكان ولى العهد السعودى قد أعلن أمس الأحد، عن مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر"، مشيرا إلى أنها سترسم توجه المملكة والمنطقة فى حماية الأرض والطبيعة.

العراق

رئيس وزراء العراق

الشرق الاوسط الاخضر

ولى العهد السعودى

العلاقات العراقيه السعوديه

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