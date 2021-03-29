رئيس هيئة قناة السويس: خلال 4 أيام سيتم الانتهاء من تسيير جميع السفن

كتب السيد فلاح - أحمد عرفة

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة لديها مرشدين كافيين يعملون بأقصى طاقاتهم من أجل عبور كل السفن، متابعا: الأعداد الخاصة بالمرشدين كافية ولا يوجد بها أي مشكلة، موضحا أن بعض السفن يكون لديها مرشد واحد وبعضها 2 مرشد، وسيعمل الجميع بأقصى طاقاتهم حتى ننتهى من التكدس الموجود.

وأضاف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس خلال مؤتمر صحفى،: نعد الجميع أنه خلال 4 أيام، سيتم الانتهاء من تسيير كل السفن وحركة الملاحة ستعود لطبيعتها وسنتعامل مع لسفن بتوقيتات محددة، وكل الأمور ستحل خلال أيام قليلة، والسفن المنتظرة لديها ثقة كبيرة في القناة.

وتابع الفريق أسامة ربيع: السفينة منذ أن تم تعويمها كانت جاهزة للإبحار المحدود حتى البحيرات وقمنا بعمل تفتيش مبدئى، ولم يحدث فيها أى تسريب وقود أو زيوت أو فاتحة فى المركب تحدث، وحالتها الفنية جيدة، ولا يوجد أى حاوية تضررت.