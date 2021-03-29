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رئيس هيئة قناة السويس: الرئيس كان يتواصل معنا يوميا مرتين أو ثلاث مرات.. صور

الإثنين، 29 مارس 2021 09:24 م
رئيس هيئة قناة السويس: الرئيس كان يتواصل معنا يوميا مرتين أو ثلاث مرات.. صور جانب من اللقاء
كتب أحمد عرفة - تصوير حسن محمد

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قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى اتصل به وقال له سمعة مصر في رقبتك أنت ورجال قناة السويس، متابعا: نقلت رسالة الرئيس السيسى للعاملين بقناة السويس، ولم يعود أحد لمنزله حتى نجحنا في مهمة تعويم السفينة الجانحة.

 

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، خلال مؤتمر صحفى: الرئيس عبد الفتاح السيسى كان يتواصل معنا مرتين و3 مرات بشكل يومى ويتحدث معنا في التفاصيل ويطمئن على كافة الأشياء وكنا ننقل له كل شيء، موضحا أن تواصل الرئيس السيسى كان دافع كبير ووقوفه بجانبنا  جعلنا لا نتعب في مهمتنا، وموجها الشكر له.

 

وتابع الفريق أسامة ربع: تواصل معنا أيضا رئيس الوزراء والقائد العام، وكل الوزراء كانوا يقدمون كل المساعدات ما يستطيعون ، ووزير الزراعة لم يتأخر في تقديم المساعدات الخاصة بوزارته ، كما أن وزيرة البيئة فتحت غرف عمليات رغم أنه لم يكن هناك تسرب من البترول، وكان هدف هذه الغرفة هو التعامل مع أي شيء قد يحدث.

 

واستطرد رئيس هيئة قناة السويس: الرجالة انقذت مهمة صعبة جدا في وقت قياسى مع الحفاظ على السفينة والبضاعة، وأعلن عودة الملاحة من الجانبين من الساعة 6 بعد الظهر.

 

مؤتمر قناة السويس (1)
 
مؤتمر قناة السويس (2)
 
مؤتمر قناة السويس (3)
 
مؤتمر قناة السويس (4)
 
مؤتمر قناة السويس (5)
 
مؤتمر قناة السويس (6)

قناه السويس

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