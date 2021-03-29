اليوم السابع
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الإثنين، 29 مارس 2021 12:46 ص
خالد صلاح
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رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى يعزى فى وفاة رئيس مدغشقر السابق

الإثنين، 29 مارس 2021 12:00 ص
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى يعزى فى وفاة رئيس مدغشقر السابق رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي
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بعث رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد بأعمق تعازيه لوفاة رئيس مدغشقر السابق ديدييه راتسيراكا، والذي حكم البلاد 22 عاما.
وقال فقي - في تغريدة عبر حسابه على موقع التغريدات (تويتر) - "بعد وفاة الرئيس السابق لجمهورية مدغشقر ديدييه راتسيراكا.. أتقدم بأحر التعازي للحكومة ولأسرة الفقيد".


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