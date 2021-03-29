رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى يعزى فى وفاة رئيس مدغشقر السابق

بعث رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد بأعمق تعازيه لوفاة رئيس مدغشقر السابق ديدييه راتسيراكا، والذي حكم البلاد 22 عاما.
وقال فقي - في تغريدة عبر حسابه على موقع التغريدات (تويتر) - "بعد وفاة الرئيس السابق لجمهورية مدغشقر ديدييه راتسيراكا.. أتقدم بأحر التعازي للحكومة ولأسرة الفقيد".
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى يعزى فى وفاة رئيس مدغشقر السابقالإثنين، 29 مارس 2021 12:00 ص
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي
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بعث رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد بأعمق تعازيه لوفاة رئيس مدغشقر السابق ديدييه راتسيراكا، والذي حكم البلاد 22 عاما.
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