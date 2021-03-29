اليوم السابع
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رئيس قناة السويس: ندرس زيادة قدرات الإنقاذ والتحقيقات ستبين أسباب جنوح السفينة

الإثنين، 29 مارس 2021 10:20 م
رئيس قناة السويس: ندرس زيادة قدرات الإنقاذ والتحقيقات ستبين أسباب جنوح السفينة الفريق أسامه ربيع
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن الحوادث الجسيمة مثل حادث جنوح السفينة ايفر جيفن لها عدة أسباب، وإن من ضمن الأسباب حالة الطقس، والتحقيق سيبين إذا كان هناك عامل بشرى أو فنى، لافتا إلى أنه خلال الستة أيام الماضية كان كل تركيزنا أن نخرج من الأزمة ولا نبحث فى الأسباب.

وأوضح خلال مؤتمر صحفى، أنه بعد تعويم السفينة يمكن أن نفكر فى الأسباب والوثائق في السفينة، لمعرفة أسباب الحادث.

وذكر رئيس هيئة قناة السويس، أن هناك دروس مستفادة من الحادث، ومنها أن نزود قدرات الإنقاذ، وندرس هل يمكن أن يكون لدينا احتياج لسفن، لافتا إلى أن القاطرة الإيطالية اشتركت معنا، وكان المفروض تأتى بقدرات معينة 150 طن شد، وحصلنا على 70 طن شد، وأثرت في حساباتنا، وقد يكون لظروف فنية.


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