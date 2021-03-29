اليوم السابع
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رئيس الوزراء يلتقى رئيسى لجنتى الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب

الإثنين، 29 مارس 2021 05:42 م
رئيس الوزراء يلتقى رئيسى لجنتى الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

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التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء رئيسى لجنتى الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا مع الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، لمتابعة ملفات عمل الوزارة.

وعرض الوزير أهم المشروعات الاستثمارية التى تستهدف استغلال الأصول القائمة بالمنشآت الشبابية والرياضية، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء فعليا من تنفيذ 177 مشروعا، وأن هذه المشروعات تستهدف تعميق العلاقات مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى، من خلال نظم اقتصادية حديثة، كما أنه يتم حاليًا إعداد خطة للانتهاء من تطوير المنشآت الشبابية والرياضية بحلول 2025.

كما استعرض الوزير المشروعات الاستثمارية المطروحة بنظام حق الانتفاع بالأندية الرياضية، وموقف مشروع سلسلة نادى "النادي" فى مدينة السادس من أكتوبر، وشيراتون، والعاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أن فلسفة إدارة وتشغيل سلسلة أندية "النادي" هى توفير خدمة رياضية اجتماعية شبابية ترفيهية متكاملة بأسعار تنافسية، من خلال شركات قطاع خاص متخصصة فى الإدارة الرياضية.

الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء (2)
 

 

الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء (1)
 

 


مجلس النواب

الادارة المحلية

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

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