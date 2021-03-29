اليوم السابع
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رئيس الطائفة الإنجيلية: تعويم السفينة الجانحة بالقناة انتصار جديد لإرادة المصريين

الإثنين، 29 مارس 2021 12:16 م
رئيس الطائفة الإنجيلية: تعويم السفينة الجانحة بالقناة انتصار جديد لإرادة المصريين السفينة الجانحة بقناة السويس
كتب ـ أسامة عبد الحميد

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أشاد الدكتور القس أندرية زكى رئيس الطائفة الإنجيليَّة بمصر، بما قام به المصريون اليوم الإثنين، حول حل أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس قائلاً: "إن ما قام به المصريون اليوم هو انتصار جديد لإرادة قيادة ودولة وجيل، قادر على حماية حقوق ومستقبل أولاده والحفاظ على مقدرات شعبه".

وأكد رئيس الطائفة الإنجيليَّة بمصر، العالم أجمع تابع خلال الأيام الماضية، أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس، الذى يعكس أهمية الشريان الملاحى المحورى العظيم لمصر والعالم.

كان  الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الإثنين، أعلن بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحةEVER GIVEN  بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر حيث تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة 80% وابتعاد مؤخر السفينة عن الشط بمسافة 102 متر بدلاً من 4 أمتار.


السفينة الجانحة

تعويم السفينة الجانحة

قناة السويس

EVER GIVEN

السفينة البنمية

سفينة قناة السويس

نجاح تعويم السفينة الجانحة

أسامة ربيع

نجاح تعويم السفينة البنمية

مناورات تعويم السفينة الجانحة

شد السفينة الجانحة

إيفر جيفن

ايفر جيفن

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