اليوم السابع
Ads
الإثنين، 29 مارس 2021 12:58 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

دراسة: جرعة واحدة من لقاح سبوتنيك تحقق استجابة مناعية قوية للمصابين بكورونا

الإثنين، 29 مارس 2021 12:00 م
دراسة: جرعة واحدة من لقاح سبوتنيك تحقق استجابة مناعية قوية للمصابين بكورونا لقاح سبوتنيك
كتبت فاطمة خليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت دراسة جديدة، عن أن جرعة واحدة من لقاح سبوتنيك "Sputnik V" تحفز استجابة مناعية قوية لدى الأفراد المصابين سابقًا بفيروس كورونا، وكذلك فإن هذه الاستجابة المناعية أعلى من تلك التي تم الوصول إليها بعد جرعتين من اللقاح في الأفراد الذين لم يتعرضوا من قبل للفيروس، وفقاً لموقع "نيوز ميديكال".

Screenshot 2021-03-29 102627

تأثير المناعة على نتائج التطعيم
 

ومع توفر نتائج الأبحاث المناعية على مرضى كورونا المتعافين، وجد الباحثون أن المناعة تستمر لأشهر بعد الإصابة وقد أثار هذا السؤال حول ما إذا كانت هناك حاجة لجرعتين من لقاح كورونا مع المتعافين من كورونا أم جرعة واحدة.

وتهدف الدراسة الحالية إلى فحص استجابة الجسم المضاد للقاح Sputnik V في مجموعة من الأفراد المصابين بالفيروس مقارنة بمجموعة غير مصابة.

وتألف المشاركون في الدراسة من متطوعين من العاملين في الرعاية الصحية الذين تلقوا اللقاح بين ديسمبر 2020 وفبراير 2021، وقام الباحثون بفحص حالة الجسم المضاد للجلوبيولين المناعي G (IgG) بعد التطعيم.

Screenshot 2021-03-29 102604

و يشير هذا إلى أن جرعة واحدة من اللقاح في هذه المجموعة تفي بوظيفة الجرعة المعززة، مما ينتج عنها مناعة ثانوية وليست أولية.

وقال الباحثون: "في سياق الوصول المحدود إلى لقاحات كورونا تُظهر النتائج التي توصلنا إليها أنه في الأفراد الذين تعرضوا سابقًا للفيروس، فإن الجرعة الأولى من SPUTNIK V تحقق استجابة مناعية قوية مماثلة أو حتى أعلى من تلك التي تم الوصول إليها بعد جرعتين في الأفراد دون التعرض السابق للإصابة بالفيروس".

 


لقاح سبوتنيك

سبوتنيك

لقاح سبوتنيك وكورونا

كورونا

لقاحات كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وكالة الأدوية الأوروبية: سنرسل فريقًا من الخبراء لروسيا لمراجعة تجارب "سبوتنيك"

الإثنين، 22 مارس 2021 01:48 م

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الـ12 ظهرا.. ترامب يتهم سياسة بايدن تجاه الهجرة بالتسبب فى أزمة إنسانية.. لقاح "سبوتنيك V" يصل لبنان 25 مارس الجارى.. فرنسا تحث الاتحاد الأوروبى على مساعدة لبنان

الإثنين، 22 مارس 2021 12:00 م

لقاح "سبوتنيك V" الروسى يصل إلى لبنان على دفعات ابتداء من 25 مارس الجارى

الإثنين، 22 مارس 2021 08:32 ص

دول أوروبية تتجه لاعتماد لقاح "سبوتنيك V" بعد موافقة وكالة الأدوية

الأحد، 21 مارس 2021 03:30 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة