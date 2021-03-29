اليوم السابع
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جهاز الإحصاء: ارتفاع متوسط سن الزواج 30.6 سنة للذكور و24.9 سنةالاناث عام 2019

الإثنين، 29 مارس 2021 02:31 م
جهاز الإحصاء: ارتفاع متوسط سن الزواج 30.6 سنة للذكور و24.9 سنةالاناث عام 2019 ارشيفيه
كتب مدحت عادل

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كشفت بيانات صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن اتجاه متوسط سن الزواج الأول لكل من الذكور والإناث إلى الارتفاع خلال الفترة من "2010-2019" حيث إرتفع للذكور من 28.7 سنة عام 2010 إلى 30.6 سنة عام 2019، وارتفع للإناث من 23.8 سنة عام 2010 إلى 24.9 سنة عام 2019.
 
وأظهرت البيانات، التي حصل اليوم السابع على نسخة منها، أن نسبة من لم يسبق لهم الزواج في الفئة العمرية 35 سنة فأكثر بلغ 3. 9% موزعة بواقع 2.4% للذكور و2.6٪  للإناث، وذلك من إجمالي الحالات الزواجية للفئة العمرية 35 سنة فأكثر في تعداد عام 2017.
 
وعلى مستوى محافظات الجمهورية، تشير البيانات إلى ارتفاع نسبة من لم يسبق لهم الزواج من 35 سنة فأكثر في المحافظات الحضرية بشكل عام حيث بلغت 6.9%، لكل من محافظات القاهرة والإسكندرية وبلغت 6.5%، و5.7%، و5.4% لكل من بورسعيد وأسوان والسويس على الترتيب، وعلى العكس كانت أقل المحافظات على الإطلاق في تلك النسبة هي محافظة بني سويف وبلغت 1.6%، كما تنخفض النسبة أيضا بشكل عام في محافظات الحدود وخاصة في شمال سيناء والوادى الجديد.
 

جهاز الإحصاء

الإحصاء

اخبار الإقتصاد

الزواج الأول

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